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Блогер с подругой расплатятся десятью месяцами свободы за «интимное» фото перед храмом Василия Блаженного

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Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии общего режима за «интимное» фото у храма Василия Блаженного. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба московских судов.

«А. Чистова и Р. Муроджонзода совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — сказано в сообщении.

Скандальные фото мужчина выложил в соцсети в конце сентября. На них блогер имитировал перед храмом оральный секс с девушкой в полицейской куртке. Бобиева задержали, он принес свои извинения и пообещал «больше так не делать», его арестовали на 10 суток. Под арест попала и его подруга.

Суд решил депортировать блогера из страны. Позже СК возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На 10 месяцах колонии настаивал прокурор.

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Комментарии (7)

265107205
Недавно мужчине, избившего падчерицу, дали условный срок. Недавно полицейским, подкидывавшим наркоту людям, которые потом, без вины виноватые сидели по тюрьмам, дали хоть и около семи лет, но условно. За фоточки на фоне храма ребятам дали реальные сроки тюремного заключения. Странное у нас правосудие
Mafioza
Бедный,бедный "муранжон",не поняли православные его юмора..
надо было идти со свой дамой к мечети-получили бы меньше,правда били бы дольше.
266142325
Прикольно у нас. Можно человека избить и отделаться символическим наказанием. А за фоточку - 10 месяцев заключения.
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