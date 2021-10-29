Блогер с подругой расплатятся десятью месяцами свободы за «интимное» фото перед храмом Василия Блаженного

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии общего режима за «интимное» фото у храма Василия Блаженного. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба московских судов.



«А. Чистова и Р. Муроджонзода совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — сказано в сообщении.



Скандальные фото мужчина выложил в соцсети в конце сентября. На них блогер имитировал перед храмом оральный секс с девушкой в полицейской куртке. Бобиева задержали, он принес свои извинения и пообещал «больше так не делать», его арестовали на 10 суток. Под арест попала и его подруга.

