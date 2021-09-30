Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали в Москве за оскорбление чувств верующих. Причиной стали провокационные фотографии перед храмом Василия Блаженного, сообщает 30 сентября «Sputnik Таджикистан».
На одном из снимков блогер и девушка в полицейской куртке имитируют оральный секс. Кадр сопровождал текст: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». Сейчас страницы мужчины в Instagram и TikTok удалены или скрыты, но по соцсетям фотографии еще кочуют.
По данным издания, мигранта уже задерживали раньше — тоже за спорное творчество: он снимал на видео, как бьет людей со спины. Из Таджикистана мужчина сначала переехал в Сочи, а затем — в Москву, где учился в МГУ.