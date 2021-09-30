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Таджикского блогера задержали в Москве за оскорбление чувств верующих

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Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали в Москве за оскорбление чувств верующих. Причиной стали провокационные фотографии перед храмом Василия Блаженного, сообщает 30 сентября «Sputnik Таджикистан».

На одном из снимков блогер и девушка в полицейской куртке имитируют оральный секс. Кадр сопровождал текст: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». Сейчас страницы мужчины в Instagram и TikTok удалены или скрыты, но по соцсетям фотографии еще кочуют.

Фото: Скриншот vk.com
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По данным издания, мигранта уже задерживали раньше — тоже за спорное творчество: он снимал на видео, как бьет людей со спины. Из Таджикистана мужчина сначала переехал в Сочи, а затем — в Москву, где учился в МГУ.

Фото: Скриншот vk.com

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Комментарии (14)

hal9000
В МГУ я так понимаю он полотером учился...раз пишет что трудовой кодекс можно нарушать...за нарушение трудового кодекса такого дурачка свои же соотечественники могут и утопить гденибудь в канале..пусть попробует нарушит..
lamer
Своих блохеров развелось, а тут еще и басурмане подтянулись. Прореживать пора огород.
Иван 2пырьев
>> блогер и девушка в полицейской куртке имитируют оральный секс
Какие, однако, оскорбленные верующие знатоки и фантазеры
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