В Москве арестовали подругу блогера, которая делала с ним «интимные» фото перед храмом Василия Блаженного

Замоскворецкий столичный райсуд арестовал на 10 суток девушку, которая вместе с блогером Русланом Бобиевым сделала провокационные фото у храма Василия Блаженного. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Ее признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Материалы дела самого Бобиева направили в Следственный комитет — могут возбудить новое, уже уголовное.



Блогера из Таджикистана задержали в Москве накануне за оскорбление чувств верующих. Он выложил в соцсети снимок, на котором вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал оральный секс. Позднее он извинился и пообещал «больше так не делать», но, видимо, это не помогло.

