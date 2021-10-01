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В Москве арестовали подругу блогера, которая делала с ним «интимные» фото перед храмом Василия Блаженного

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Замоскворецкий столичный райсуд арестовал на 10 суток девушку, которая вместе с блогером Русланом Бобиевым сделала провокационные фото у храма Василия Блаженного. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ее признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Материалы дела самого Бобиева направили в Следственный комитет — могут возбудить новое, уже уголовное.

Блогера из Таджикистана задержали в Москве накануне за оскорбление чувств верующих. Он выложил в соцсети снимок, на котором вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал оральный секс. Позднее он извинился и пообещал «больше так не делать», но, видимо, это не помогло.

Бобиев рассказал, что является безработным, снимает пранки, за которые уже привлекался к административной ответственности. По его словам, у него 100 тысяч подписчиков в Instagram, но сейчас аккаунт заблокирован.

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Комментарии (1)

hal9000
Хорошего она себе друга нашла ...таджика...родители наверно счастливы от этой новости..отправили дочку в москву..)
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