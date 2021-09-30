Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев, задержанный в Москве за оскорбление чувств верующих, извинился после разговора с полицейскими. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости.



Ранее мужчина опубликовал в соцсетях фотографии, на одной из которых он вместе с девушкой в полицейской куртке имитирует оральный секс. Кадр сопровождал текст: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».



«Я фоткался возле храма, искренне извиняюсь, никогда больше так не буду делать», — сказал блогер на видео, распространенном пресс-службой столичного ГУ МВД.

