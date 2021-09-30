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«Я искренне извиняюсь, больше так не буду». Задержанный за «интимные» фото у храма Василия Блаженного блогер попросил прощения

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Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев, задержанный в Москве за оскорбление чувств верующих, извинился после разговора с полицейскими. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее мужчина опубликовал в соцсетях фотографии, на одной из которых он вместе с девушкой в полицейской куртке имитирует оральный секс. Кадр сопровождал текст: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

«Я фоткался возле храма, искренне извиняюсь, никогда больше так не буду делать», — сказал блогер на видео, распространенном пресс-службой столичного ГУ МВД.

Бобиев рассказал, что является безработным, снимает пранки, за которые уже привлекался к административной ответственности. По его словам, он имеет 100 тысяч подписчиков в Instagram, но сейчас аккаунт заблокирован.

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Комментарии (15)

Игорь Титов
пусть извиняется на коране, в присутствии муллы и старейшин, иначе неверным можно обещать что угодно
Юра Алекс
Главное во всей этой истории это то, что они имитируют , а это вроде как нигде и никем не запрещается...
Гражданкa
быть безработным таджиком он мог бы и на родине
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