Блогера, сделавшего скандальные фото перед храмом, арестовали на 10 суток и депортируют

Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева, который сделал «интимные» фото перед храмом Василия Блаженного, арестовали на 10 суток. Также он должен заплатить штраф в 5 тысяч рублей, а затем его депортируют, сообщает 1 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого райсуда столицы.
Ранее на тот же срок арестовали его подругу Анастасию Чистову, которая тоже участвовала в фотосессии. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), как и самого блогера.
Скандальные кадры Бобиев выложил в соцсети накануне. На одном из них напротив храма он имитировал оральный секс с девушкой в полицейской куртке. Блогера задержали в тот же день, он публично извинился и пообещал «больше так не делать», но наказание все же получил.