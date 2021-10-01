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Блогера, сделавшего скандальные фото перед храмом, арестовали на 10 суток и депортируют

Таджикский блогер Бобиев арестован на 10 суток

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Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева, который сделал «интимные» фото перед храмом Василия Блаженного, арестовали на 10 суток. Также он должен заплатить штраф в 5 тысяч рублей, а затем его депортируют, сообщает 1 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого райсуда столицы.

Ранее на тот же срок арестовали его подругу Анастасию Чистову, которая тоже участвовала в фотосессии. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), как и самого блогера.

Скандальные кадры Бобиев выложил в соцсети накануне. На одном из них напротив храма он имитировал оральный секс с девушкой в полицейской куртке. Блогера задержали в тот же день, он публично извинился и пообещал «больше так не делать», но наказание все же получил.

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Комментарии (14)

266187825
Пусть тоже самое в мечети сделает
266313390
Как же задолбал и эти тюбитейки не образованные. Превратили из России помойку.
260748281
В Москве куда не повернись, на фоне будет храм
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