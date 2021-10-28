В колонию за фото. Блогер с подругой могут на 10 месяцев лишиться свободы за скандальные съемки у храма Василия Блаженного

В Москве прокурор просит приговорить к 10 месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые сделали «интимные» фото перед храмом Василия Блаженного. Об этом 28 октября пишет РИА Новости.



Скандальные фото появились в Сети в конце сентября. На них блогер имитировал оральный секс с девушкой в полицейской куртке. Бобиева задержали, он принес свои извинения и пообещал «больше так не делать», его арестовали на 10 суток. Под арест попала и его подруга.

Суд решил депортировать блогера из страны. Позже СК возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

