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В колонию за фото. Блогер с подругой могут на 10 месяцев лишиться свободы за скандальные съемки у храма Василия Блаженного

Прокуратура запросила 10 месяцев колонии для авторов скандального фото у храма Василия Блаженного

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В Москве прокурор просит приговорить к 10 месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову, которые сделали «интимные» фото перед храмом Василия Блаженного. Об этом 28 октября пишет РИА Новости.

Скандальные фото появились в Сети в конце сентября. На них блогер имитировал оральный секс с девушкой в полицейской куртке. Бобиева задержали, он принес свои извинения и пообещал «больше так не делать», его арестовали на 10 суток. Под арест попала и его подруга.

Суд решил депортировать блогера из страны. Позже СК возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

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Комментарии (7)

***_555
Когда пьяный мент сбивает насмерть людей - это можно простить. А за такое - в тюрячку!
dragvs
Полный сволочизм государства. Кто проводит экспертизу? Эксперт по определению оскорблений "чувств верующих"?
angel of death
Скреповиль... жду тотемы вместо таксофонов у каждой станции метро... Средневековьем всё грезят чиновники, и иже с ними... Вот только надо сказать, что в Средневековье Электричества не было... Не уверен, что те, кто грезят прошлым, готовы сегодня отказаться от Электричества =)))) Ждём решения суда =))))
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