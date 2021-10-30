Участницу «вульгарных» съемок у Исаакиевского задержали

В Петербурге полицейские установили и задержали девушку, которая сделала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.



По данным ведомства, предположительной участницей провокационных съемок оказалась 31-летняя жительница города. «В настоящее время она передана в следственные органы», — добавили в главке.



«Фонтанка» писала, что накануне на интимные фото обратили внимание пользователи соцсетей. Одетая в футболку и трусы девушка сидела спиной к камере и смотрела в сторону Исаакиевского.

