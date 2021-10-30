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Участницу «вульгарных» съемок у Исаакиевского задержали

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В Петербурге полицейские установили и задержали девушку, которая сделала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, предположительной участницей провокационных съемок оказалась 31-летняя жительница города. «В настоящее время она передана в следственные органы», — добавили в главке.

«Фонтанка» писала, что накануне на интимные фото обратили внимание пользователи соцсетей. Одетая в футболку и трусы девушка сидела спиной к камере и смотрела в сторону Исаакиевского.

Ранее за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии общего режима.

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Комментарии (22)

Cveta
Неужели это прям такое преступление, которое требует ареста? Ну возможно аморально, ну штраф , но не арест же. Заняться уже не чем.
266075365
Съёмки в трусах на фоне музея? Расстрелять! =))))

А тех кто искренне оскорбился от этого фото - следует отправить на обследование в психиатрической стационар. На пару месяцев.
Дмитрий_1111
Скорее всего у нее не было чипирования от модной болезни!!!
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