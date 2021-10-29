FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Еще одно вульгарное фото у храма. Петербуржцы возмутились девушкой в трусах у Исаакиевского

Жители Петербурга обратили внимание на фото девушки в трусах на фоне Исаакиевского собора

47
Печать

Петербуржцы «требуют от властей обратить внимание на фотографии некой модели», которая сфотографировалась в трусах возле Исаакиевского собора. Об этом 29 октября сообщают в Twitter-аккаунте «Дикий Петербург».

«Опять задели чувства чьи-то. Все стали такие обидчивые... Такие фото пошлость и безвкусица, но не плевать ли?» — рассуждает автор публикации.

На прикрепленной к твиту фотографии видна девушка, сидящая на корточках спиной к камере. Одета она действительно в футболку и трусы, а рядом с ней стоит серьезный молодой человек.

Ранее случилась развязка нашумевшей истории с фотографией возле храма Василия Блаженного, на которой блогер изображал оральный секс с девушкой в полицейской куртке. Участники сцены получили по 10 месяцев в колонии общего режима.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (47)

timalean
Пусть Госдума примет закон запрещающий фотографироваться на фоне религиозных сооружений! А то что за полумеры какие-то? Потом, не ровён час, "верующие" начнут оскорбляться просто грустными лицами? Во избежание лучше запретить!
Grend
Заняться нечем, какую то хрень публикуют и обсуждают, послушайте лучше славянские танцы Дворжака
nuga
Бесноватых тянет к храмам,но зайти не могут,беснуются на фоне.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний