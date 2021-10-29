Еще одно вульгарное фото у храма. Петербуржцы возмутились девушкой в трусах у Исаакиевского

Петербуржцы «требуют от властей обратить внимание на фотографии некой модели», которая сфотографировалась в трусах возле Исаакиевского собора. Об этом 29 октября сообщают в Twitter-аккаунте «Дикий Петербург».

Пользователи соцсетей требуют от властей обратить внимание на фотографии некой модели, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора в трусах. Опять задели чувства чьи-то. Все стали такие обидчивые... Такие фото пошлость и безвкусица, но не плевать ли? pic.twitter.com/KtFqSescpT

«Опять задели чувства чьи-то. Все стали такие обидчивые... Такие фото пошлость и безвкусица, но не плевать ли?» — рассуждает автор публикации.



На прикрепленной к твиту фотографии видна девушка, сидящая на корточках спиной к камере. Одета она действительно в футболку и трусы, а рядом с ней стоит серьезный молодой человек.

