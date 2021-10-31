«Доводы следствия предположительны». Суд не стал избирать меру девушке, оголившейся перед Исаакием

Прокурор ходатайство не поддержал, пояснив, что оснований ограничивать свободу Волковой нет. Суд пришёл к такому же выводу и отказал СК: «Доводы следствия предположительны».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 31 октября в процессе зачитали показания свидетелей, которые настаивают, что Волкова своими голыми ягодицами оскорбила их, власть, церковь, государство и общество. Следователь просил для обвиняемой запрет определённых действий. Обоснования стандартны: мягче нельзя, поскольку может скрыться, воздействовать на свидетелей или уничтожить доказательства.

Снимок, взбудораживший соцсети и следствие, сделан летом прошлого года. На нём девушка поднимает юбку и демонстрирует бельё, глядя на Исаакиевский собор. Фотографию заметили на фоне развязки московской истории, которая 29 октября закончилась сроком в колонии для блогера и его подруги, устроивших скандальную фотосессию перед храмом Василия Блаженного.



В этот же день СК ознакомился с фотографией Волковой и возбудил дело о публичных действиях, совершённых с целью оскорбить религиозные чувства (часть 1 статьи 148 УК).



В суде Волкова извинилась за снимки, сделанные «без ума», и заверила, что всё обдумала и будет вдумчивее отбирать контент для своих соцсетей. «Заигралась в инстаблогера», — признала она.



«Пояснила, что зарабатывает «шугарингом и бровями», иногда имеет 15 000 рублей в месяц, иногда 100 000 рублей, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в Петербург приехала после майдана», — добавили в пресс-службе.

