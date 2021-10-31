FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

«Доводы следствия предположительны». Суд не стал избирать меру девушке, оголившейся перед Исаакием

Модель с откровенного снимка перед Исаакием отпустили из суда

Октябрьский райсуд Петербурга отказал следствию, которое просило ограничить в действиях обвиняемую в оскорблении чувств верующих откровенной фотографией. Ирине Волковой разрешено вернуться домой и в Интернет.

36
Печать

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 31 октября в процессе зачитали показания свидетелей, которые настаивают, что Волкова своими голыми ягодицами оскорбила их, власть, церковь, государство и общество. Следователь просил для обвиняемой запрет определённых действий. Обоснования стандартны: мягче нельзя, поскольку может скрыться, воздействовать на свидетелей или уничтожить доказательства.

Прокурор ходатайство не поддержал, пояснив, что оснований ограничивать свободу Волковой нет. Суд пришёл к такому же выводу и отказал СК: «Доводы следствия предположительны».

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Снимок, взбудораживший соцсети и следствие, сделан летом прошлого года. На нём девушка поднимает юбку и демонстрирует бельё, глядя на Исаакиевский собор. Фотографию заметили на фоне развязки московской истории, которая 29 октября закончилась сроком в колонии для блогера и его подруги, устроивших скандальную фотосессию перед храмом Василия Блаженного.

В этот же день СК ознакомился с фотографией Волковой и возбудил дело о публичных действиях, совершённых с целью оскорбить религиозные чувства (часть 1 статьи 148 УК).

В суде Волкова извинилась за снимки, сделанные «без ума», и заверила, что всё обдумала и будет вдумчивее отбирать контент для своих соцсетей. «Заигралась в инстаблогера», — признала она.

«Пояснила, что зарабатывает «шугарингом и бровями», иногда имеет 15 000 рублей в месяц, иногда 100 000 рублей, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в Петербург приехала после майдана», — добавили в пресс-службе.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

acson433
похоже,она ссать собралась на тротуар..а это другая статья.
VKuser3205329
Будучи православным христианином, могу подтвердить в суде, что снимок её задницы никоим образом не задел мои религиозные чувства.
263307431
Ну, хоть у судьи разум возобладал！
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний