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«Заигралась в инстаблогера». Модель с откровенного снимка у Исаакиевского собора извинилась в суде

Ирина Волкова извинилась за фотографию с оголёнными ягодицами на фоне Исаакиевского собора в Петербурге. Следственный комитет не просит отправить её за решётку.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 31 октября меру пресечения Волковой избирают в Октябрьском суде. Обвиняемую в оскорблении чувств верующих доставили в зал в наручниках, доводы следствия она слушала из клетки. Следствие просит для неё запрета определённых действий.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Заигралась немножко в инстаблогера, делала фотографии без ума. Так вышло. Уже обо всём подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — сказала она в суде и извинилась за снимки.

На фото девушки, которая смотрит на Исаакий и демонстрирует трусы, обратили внимание 29 октября на фоне развязки московской истории. В столице суд отправил в колонию блогера и его подругу за оскорбившую верующих фотосессию перед храмом Василия Блаженного. Мнение пользователей о девушке и ракурсе разошлись, но некоторые потребовали реакции властей. Следственный комитет в тот же день возбудил дело об оскорблении чувств верующих (148 УК). Днём позже задержали 30-летнюю Волкову.

За жизнью Ирины Волковой в инстаграме следят более 5,5 тысяч подписчиков. После того, как её фото на фоне Исаакия облетело соцсети и появилось в СМИ, их число заметно подросло. Женщина воспитывает сына, страницу ведёт с 2019 года и, судя по контенту, не обременена комплексами. Для откровений есть телеграм-канал. Сотрудники правоохранительных органов изучают её профили на предмет оголённых частей на неподходящем фоне.

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Комментарии (21)

mixpapa
Когда появится статья за оскорбление чувств неверующих? Например за проведение обрядов и сборищ на объектах культурного наследия...?
Mai
Ей решётка к лицу))
SNOW
Традиция привлечения к суду по всякому поводу и без законных оснований удачно дополняется традицией публичных покаяний перед коллективом
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