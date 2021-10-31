«Заигралась в инстаблогера». Модель с откровенного снимка у Исаакиевского собора извинилась в суде

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 31 октября меру пресечения Волковой избирают в Октябрьском суде. Обвиняемую в оскорблении чувств верующих доставили в зал в наручниках, доводы следствия она слушала из клетки. Следствие просит для неё запрета определённых действий.

«Заигралась немножко в инстаблогера, делала фотографии без ума. Так вышло. Уже обо всём подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — сказала она в суде и извинилась за снимки.



На фото девушки, которая смотрит на Исаакий и демонстрирует трусы, обратили внимание 29 октября на фоне развязки московской истории. В столице суд отправил в колонию блогера и его подругу за оскорбившую верующих фотосессию перед храмом Василия Блаженного. Мнение пользователей о девушке и ракурсе разошлись, но некоторые потребовали реакции властей. Следственный комитет в тот же день возбудил дело об оскорблении чувств верующих (148 УК). Днём позже задержали 30-летнюю Волкову.

