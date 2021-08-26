Петербургский ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» подал жалобу в страсбургский суд. Гомофобный донос может помочь организаторам материально

Организаторы фестиваля «Бок о бок» намерены добиться компенсации за срыв кинопоказов в Петербурге летом прошлого года. Справедливости будут искать в Европейском суде по правам человека.

Как рассказали «Фонтанке» представители оргкомитета фестиваля 26 августа, нарушение свободы выражения мнения последовало из-за закрытия кинопоказов — таким образом власти лишили возможность организаторов публично высказать свою позицию о положении ЛГБТ-сообщества.

Кинопоказы сорвали в ноябре прошлого года после жалобы гомофоба Тимура Булатова. Вместе с полицией на площадку фестиваля пришел Роспотребнадзор, выявил какие-то нарушения, после чего деятельность была приостановлена на 15 суток. Организаторы написали в жалобе европейским судьям, что никаких запретов не нарушали. «Бок о бок» настаивает на том, что, хотя вмешательство в его деятельность как будто бы преследовало правомерную цель охраны здоровья, последовавшие меры ограничения были излишни — или, как и следует из текста обращения в ЕСПЧ, непропорциональны», — отметили представители оргкомитета.