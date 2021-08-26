FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Петербургский ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» подал жалобу в страсбургский суд. Гомофобный донос может помочь организаторам материально

Нарушением свободы выражения мнения считают организаторы фестиваля «Бок о бок» его «коронавирусную» отмену

Организаторы фестиваля «Бок о бок» намерены добиться компенсации за срыв кинопоказов в Петербурге летом прошлого года. Справедливости будут искать в Европейском суде по правам человека.

Как рассказали «Фонтанке» представители оргкомитета фестиваля 26 августа, нарушение свободы выражения мнения последовало из-за закрытия кинопоказов — таким образом власти лишили возможность организаторов публично высказать свою позицию о положении ЛГБТ-сообщества.

Кинопоказы сорвали в ноябре прошлого года после жалобы гомофоба Тимура Булатова. Вместе с полицией на площадку фестиваля пришел Роспотребнадзор, выявил какие-то нарушения, после чего деятельность была приостановлена на 15 суток. Организаторы написали в жалобе европейским судьям, что никаких запретов не нарушали. «Бок о бок» настаивает на том, что, хотя вмешательство в его деятельность как будто бы преследовало правомерную цель охраны здоровья, последовавшие меры ограничения были излишни — или, как и следует из текста обращения в ЕСПЧ, непропорциональны», — отметили представители оргкомитета.

Сами жалобщики никаких материальных требований не заявляли — решение о компенсации принимает суд. В качестве ответчика указана Российская Федерация. Жалоба находится на рассмотрении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260776421
Пропорциональной мерой была бы строжайшая изоляция выродков от общества. В интересах безопасности тех и других, если не предлагать сразу эвтаназию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний