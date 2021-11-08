ТЮЗ и «Буфф», закрытые из-за нарушений, подали заявки на восстановление QR-кода

«Согласно действующему Порядку заявки рассмотрят в течение 30 рабочих дней. Если выявленные нарушения были устранены, то QR-коды будут восстановлены», — сообщили в ведомстве.

Два петербургских театра — ТЮЗ имени Брянцева и «Буфф», — закрытые из-за нарушений ковидных ограничений, ждут, когда им снова разрешат работать. Они уже подали документы на восстановление QR-кода, позволяющего возобновить показ спектаклей. Об этом 8 ноября «Фонтанке» сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Тем временем театры пытаются справиться с валом билетных возвратов.



«Репетиции проходят, артисты все на местах, только зрителям сейчас к нам нет доступа. У нас сейчас идут большие возвраты билетов, и мы стараемся переносить даты отмененных спектаклей», — рассказал «Фонтанке» Даниил Антонов, специалист по маркетинговым коммуникациям театра «Буфф».



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что проверка, которая прошла в «Буффе» 2 ноября во время спектакля «Примадонны», выявила множественные нарушения. «На входе у посетителей не проверяли температуру, не приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима», было сказано в итогах проверки.



Через три дня проверку не прошел ТЮЗ имени Брянцева. 5 ноября в театре получили уведомление об отзыве QR-кода из-за нарушений санитарного законодательства: в ТЮЗе принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны. Директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова объяснила «Фонтанке», что у работников театра нет полномочий насильно надевать маски на тех посетителей, которые проходят контроль на входе, а потом все равно снимают защитные средства.