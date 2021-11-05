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«У нас нет полномочий натягивать человеку маску на лицо». Отзыв QR-кода застал ТЮЗ имени Брянцева врасплох

В петербургском ТЮЗе отменяют спектакли из-за письма Смольного

Петербургский ТЮЗ имени Брянцева вынужден расстраивать зрителей и экстренно отменять спектакли. Итоги проверки, прошедшей ещё в рабочее время, стали известны на выходных.

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Как сообщила «Фонтанке» 5 ноября директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова, проверка соблюдения антикоронавирусных требований прошла в учреждении двумя днями ранее. Были выявлены «замечания», но театр продолжил работу.

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Сегодня, в выходной день, руководство ТЮЗа получило письмо, подписанное первым заместителем руководителя комитета по культуре Фёдором Болтиным. В нём говорилось о том, что в театре не соблюдается масочный режим, у гардероба не установлены защитные экраны, учреждение посещают организованные группы детей. Всё это стало поводом для отзыва QR-кода, разрешающего работу театра.

По словам Лаврецовой, сама архитектура гардероба не позволяет близко подойти друг к другу сотруднику, принимающему одежду, и зрителю. В учреждении посчитали защитные экраны лишними. Кроме того, перед спектаклями строго организована проверка QR-кодов.

«У нас маски требуют на входе в театр, при входе в зрительный зал, в фойе нижнего и верхнего этажа даётся несколько раз объявление по громкоговорителю. У меня перед началом спектакля даётся объявление. У нас нет полномочий натягивать человеку маску на лицо», — отметила Лаврецова.

По словам директора театра, организованные учителями группы спектакли не посещают, но могут прийти родители со своими детьми и детьми друзей. Такая «группа» законом не возбраняется.

В театре вынуждены отменить уже сегодняшний спектакль. Ноябрьские постановки будут перенесены на декабрь. Все требования комитета в театре пообещали исполнить.

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Комментарии (8)

zlopopik
По смехотворным замечаниям роснепотребнадзора видно, что была задача закрыть театр, работающий для детей. Почему Пиотровский-сынок ничего не сделал, чтобы защитить ТЮЗ?
VKuser199962806
Театр-храм искусства. Но без намордников можно только в те храмы, где свечками торгуют.
shutnik78
ведь вирус не в метро в час пик разносится, где все в затылок друг другу дышат, он по театрам ходит... прям браво big love!!!!
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