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Чиновники Смольного продолжают рейд по театрам. ТЮЗ имени Брянцева отменит спектакли

ТЮЗ имени Брянцева в Петербурге отменит спектакли из-за нарушений санитарных норм

Из-за нарушения антикоронавирусных правил ТЮЗ имени Брянцева лишат QR-кода. В ближайшее время зрители останутся без спектаклей.

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Печать

Как сообщили в комитете по культуре Петербурга 5 ноября, в ходе проверки в ТЮЗе имени Брянцева выявлены нарушения санитарного законодательства. В театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны.

«Комитетом отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Просим зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе. Возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121 постановления», — уточнили в Смольном.

Ранее из-за «грубых нарушений санитарных норм» закрылся Театр «Буфф».

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Комментарии (18)

Rosso
В театре нельзя, в школе можно? Или это только с понедельника организованнные группы детей без масок и экранов перестанут создавать угрозу распространения?
266155195
Бедный ТЮЗ. Были там 4 ноября на вечере фестиваля Дягилев P.S. Всё сотрудники соблюдали, очень добросовестно проверяли куар коды, маски требовали надеть, буфеты закрыты... И вот тебе на!
olla
надо же.. и главное все терпят издевательства над здравым смыслом бюрократов-параноиков и социофобов. Мало, видимо, еще вкусили сегрегации и нарастающего фашизма ...
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