Чиновники Смольного продолжают рейд по театрам. ТЮЗ имени Брянцева отменит спектакли

Как сообщили в комитете по культуре Петербурга 5 ноября, в ходе проверки в ТЮЗе имени Брянцева выявлены нарушения санитарного законодательства. В театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны.

«Комитетом отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Просим зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе. Возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121 постановления», — уточнили в Смольном.