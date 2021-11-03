Театр «Буфф» закроют из-за «Примадонн». В нем выявлены «грубые нарушения»

Проверка нагрянула во время спектакля «Примадонны».



«На входе у посетителей не проверяли температуру, не приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, — перечислили итоги визита в комитете по культуре. — Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели».



Комитет по культуре направил обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, дающего право работать, а также, как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, отозвал согласования репертуарных спектаклей до 28 ноября.

