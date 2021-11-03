Театр «Буфф» закроют из-за «Примадонн». В нем выявлены «грубые нарушения»

Проверка нагрянула во время спектакля «Примадонны».
«На входе у посетителей не проверяли температуру, не приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, — перечислили итоги визита в комитете по культуре. — Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели».
Комитет по культуре направил обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, дающего право работать, а также, как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, отозвал согласования репертуарных спектаклей до 28 ноября.
Возобновить деятельность театр сможет после устранения нарушений. А пока зрителей просят обратить внимание на переносы и отмены спектаклей. Телефоны театра не отвечают, но на сайте уже появилась информация о переносе вечернего спектакля «Казанова в России» и программы «Когда нам было 20» — правда, пока всего лишь на 8 ноября.