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Театр «Буфф» закроют из-за «Примадонн». В нем выявлены «грубые нарушения»

Театр «Буфф» не сможет в ближайшее время принимать зрителей — как сообщили 3 ноября в комитете по культуре, при проведении проверки в учреждении были выявлены «грубые нарушения санитарных норм».

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Проверка нагрянула во время спектакля «Примадонны».

«На входе у посетителей не проверяли температуру, не приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, — перечислили итоги визита в комитете по культуре. — Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели».

Комитет по культуре направил обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у театра QR-кода, дающего право работать, а также, как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, отозвал согласования репертуарных спектаклей до 28 ноября.

Возобновить деятельность театр сможет после устранения нарушений. А пока зрителей просят обратить внимание на переносы и отмены спектаклей. Телефоны театра не отвечают, но на сайте уже появилась информация о переносе вечернего спектакля «Казанова в России» и программы «Когда нам было 20» — правда, пока всего лишь на 8 ноября.

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Комментарии (1)

Nazarlik!
Мариинку грохните следующей. Все вышеперечисленные "прегрешения" там присутствуют.
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