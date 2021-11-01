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Фонд Сокурова начал прием заявок от молодых со сценариями о жизни провинции

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Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» объявил о начале конкурса кинодебютов. Любой начинающий кинематографист в возрасте до 35 лет может подать заявку до 1 декабря. По условиям, опубликованным на сайте, действие фильма должно происходить в России и раскрывать особенности жизни в регионах.

Победителя обеспечат техническими, художественными и кадровыми ресурсами. Художественное руководство возьмет на себя лично Александр Сокуров.

Сначала заявка попадет в сценарный отдел фонда, там выберут 45 заявок, которые составят лонг-лист конкурса. Из них 25 проектов выберет редакторская группа журнала «Сеанс». Победителя и двух лауреатов федерального конкурса объявит Экспертный совет.

Это уже третий конкурс кинодебютов, которые проводит Фонд Сокурова. Так, в 2020 году победительницей конкурса стала Тина Мастафова с проектом игрового полнометражного фильма «Занять свое место». В 2021 году конкурс проводился среди документальных проектов, по его результатам фильмы Анны Каториной, Константина Селина и Алексея Базюка будут выпущены в 2022 году.

Фонд «Пример интонации» создан Александром Сокуровым в 2013 году и специализируется на съёмках кинодебютов.

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