Фонд Сокурова начал прием заявок от молодых со сценариями о жизни провинции

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» объявил о начале конкурса кинодебютов. Любой начинающий кинематографист в возрасте до 35 лет может подать заявку до 1 декабря. По условиям, опубликованным на сайте, действие фильма должно происходить в России и раскрывать особенности жизни в регионах.

Победителя обеспечат техническими, художественными и кадровыми ресурсами. Художественное руководство возьмет на себя лично Александр Сокуров.

Сначала заявка попадет в сценарный отдел фонда, там выберут 45 заявок, которые составят лонг-лист конкурса. Из них 25 проектов выберет редакторская группа журнала «Сеанс». Победителя и двух лауреатов федерального конкурса объявит Экспертный совет.

