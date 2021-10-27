У Минкульта попросили денег на документалки о БГ, Сокурове и ЦУПе

В Министерстве культуры 27 октября прошел первый день питчингов неигровых проектов, претендующих на государственную субсидию. За два дня отбора кинематографисты представят экспертному совету сто документальных фильмов, которые хотят снять.

Режиссер Сергей Дебижев рассказал о проекте картины «Город золотой». В ней пойдет речь о музыкальной мистификации времен СССР, когда сочинения неизвестного советского композитора Владимира Вавилова в 1972 году вышли на пластинке фирмы «Мелодия» под видом лютневой музыки XVI–XVII веков. Одним из героев фильма станет Борис Гребенщиков — именно его хит «Город золотой» сделал одну из композиций с альбома широко известной. Долгие годы он и сам был уверен, что это старинная пьеса. Артист с режиссером обсудят мистификации, которые происходят в мире музыки.



Кинокомпания «Кино-Арт» представила проект фильма «Современники-классики. Сокуров». На презентации создатели киноленты — продюсер Алексей Немишев, автор сценария Юлия Бобкова и режиссер Наталья Ахметова — рассказали, что будут использовать уникальные, нигде ранее не публиковавшиеся видеоматериалы, а также возьмут интервью у близких, коллег и учеников режиссера в России, Бразилии и Японии. Для питчинга они подготовили ролик, созданный из архивных съемок. «Всякое большое документальное кино бьет в душу, бьет по совести, бьет по разуму», — говорит на черно-белых кадрах Сокуров.

Кинокомпания «Вектор» хочет снять документальный фильм «ЦУП — ракетный щит России». В презентационном ролике рассказали, как в обстановке полной секретности в Королеве был создан Центр управления полетами, как российские специалисты ЦУП помогли в стыковке «Союз» — «Аполлон», предотвратив трагедию, а также руководили выводом на орбиты блоков МКС. Создатели фильма хотят рассказать зрителям о «кухне» современного ЦУПа.

