Александр Сокуров увез из Царского села основательницу Эрмитажа

В Пушкине 16 октября в 29-й раз вручили Царскосельскую художественную премию. Эту награду ежегодно присуждают за самобытные творческие проекты в различных областях культуры, лауреатов выбирает жюри — как обычно здесь шутят (не без оснований), «одна группа интеллигентных людей чествуют другую». Символы Царскосельской премии — бронзовые статуэтки Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама работы Сергея Алипова и Павла Шевченко.

В этом году «за неповторимый режиссерский почерк и вклад в гуманитарные традиции мировой культуры» Царскосельскую художественную премию получил режиссер Александр Сокуров. Ему досталась статуэтка императрицы — как известно, считающейся основательницей Эрмитажа, к которому у автора фильма «Русский ковчег» — особое отношение. В отличие от других лауреатов, которые у микрофона охотно делились воспоминаниями, режиссер был немногословен.



«Для каждого русского человека быть отмеченным, замеченным в этих стенах — большая честь. И я сердечно благодарю всех за труд и понимание», — сказал он, напомнив, что церемония проходит в стенах Царскосельского лицея — тех самых, где «старик Державин» заметил талант юного Пушкина.

Также премию вручили Андрею Арьеву, Елене Скульской и Александру Генису за книгу «Три города Сергея Довлатова». Трое авторов были близки с писателем в разные периоды его жизни: в Ленинграде, Таллинне и Нью-Йорке, их воспоминания сложились в литературный сборник.

Царскосельскую премию получил Лев Прыгунов «за легендарный путь в кино и выставки живописи разных лет», Игорь Скляр «за яркую интерпретацию мировой классики в спектаклях «Эмигранты» Мрожека и «Скрипач на крыше» Шолом-Алейхема, Галина Хомчик «за сохранение и приумножение традиций в авторской песне», Сергей Гутцайт «за восстановление памятников архитектуры и создание школы им. Горчакова».

Специальные дипломы получили Нина Заргарян за создание уникальных костюмов для спектакля по сказкам А.С. Пушкина, Анатолий Рыжиков за книгу «Жизнь — вне расписаний», Елена Платонова за поддержку нового цикла телепрограмм «Царскосельские встречи».

