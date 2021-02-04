Выбраны пять кинопроектов, которые поддержит Фонд Александра Сокурова. Среди них — фильм оператора «Фонтанки»

Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» огласил имена пяти режиссеров, чьи проекты получат поддержку в рамках конкурса «Региональное кино России», и названия лент. Ими стали: «Вещдок» Ильи Ерошина, «У нас отняли лица» Ивана Рубцова, «Шторм» Анны Каториной, «Урания» Алексея Базюка и «Закопаны и забыты» Константина Селина — оператора «Фонтанки», известного своими проникновенными видеоработами, в том числе с последних акций протеста.
Режиссеры, чьи короткометражные документальные фильмы поддержит фонд Александра Сокурова, — из разных городов и регионов России — Саранска, Красноярска, Иркутска, Ненецкого АО и из Москвы.
Победителей из 227 заявок выбирал экспертный совет — режиссеры Вадим Абдрашитов, Виктор Косаковский и Андрей Лошак. Всего на конкурс были поданы заявки из 86 городов.
Напомним, в декабре фильм Константина Селина «Верните мои руки» получил главный приз среди неигрового кино на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Лента рассказывает о работе заслуженного врача, микрохирурга Вадима Кеосьяна, который специализируется на реплантации верхних конечностей.