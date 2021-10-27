ВЦИОМ: Две трети россиян боятся заболеть коронавирусом, вакцинацию называют личным делом каждого

Россияне рассказали о своем отношении к коронавирусу и вакцинации. Данные опроса 27 октября публикует ВЦИОМ.



Две трети респондентов (67%) опасаются, что они или их близкие могут заразиться COVID-19, 12% считают, что с ними этого не случится, еще 12% заявили, что уже переболели, не задумывались об этом 7% опрошенных.



Отмечается, что в конце марта–начале апреля 2020 года боялись заболеть около 80% россиян. Отношение к этому постепенно менялось, во многом в зависимости от «волн» коронавируса.



«Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26–27% среди старшего поколения)», — говорится в данных ВЦИОМ.

