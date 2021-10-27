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ВЦИОМ: Две трети россиян боятся заболеть коронавирусом, вакцинацию называют личным делом каждого

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Россияне рассказали о своем отношении к коронавирусу и вакцинации. Данные опроса 27 октября публикует ВЦИОМ.

Две трети респондентов (67%) опасаются, что они или их близкие могут заразиться COVID-19, 12% считают, что с ними этого не случится, еще 12% заявили, что уже переболели, не задумывались об этом 7% опрошенных.

Отмечается, что в конце марта–начале апреля 2020 года боялись заболеть около 80% россиян. Отношение к этому постепенно менялось, во многом в зависимости от «волн» коронавируса.

«Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26–27% среди старшего поколения)», — говорится в данных ВЦИОМ.

Ранее россияне рассказали о своем финансовом положении, назвали лучших певца и певицу, а также выразили отношение к коронавирусным ограничениям.

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Комментарии (12)

Редиска Здесь
Делать или не делать прививку - решает каждый сам за себя.
Пускать или не пускать в общественные места непривитых - решает общество.
angel of death
ну это реально - личное дело каждого... тоже самое как заводить детей - некоторые живут для себя, и не надо их заставлять принудительно, им лучше от этого явно не станет.... тоже самое как с верой во что-то высшее - одни в бога верят, другие в инопланетян, третьи в макаронного монстра, а четвёртые атеисты - и не надо никого принудительно заставлять верить во что-то одно...
hedgehog_
странно противопоставили сторонников и противников поговловного обкалывания
85% против молодых и 25% за старых
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