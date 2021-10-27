ВЦИОМ: больше половины россиян считают, что у них в семье с деньгами все средне. Четверть настроены мрачно

Россияне ответили, как они оценивают экономическое положение в стране и в своих семьях. Результаты опроса 27 октября опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.



Больше половины опрошенных (59%) считают, что с деньгами у них в семье дела обстоят средне. Четверть оценили материальное положение как плохое, а 15% — как хорошее.



В масштабах страны мнения оказались хуже. Только 10% респондентов считают, что в России с финансами все в порядке, 48% — что средне, а 39% ситуация совсем не нравится.



«За последний год россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивали выше, чем экономическое положение в стране. При этом наибольший разрыв между [индексами] был в июне 2021 г. (48 п. против 11 п. соответственно, разница более чем в четыре раза), а ближе всего друг к другу они были в январе 2021 г. (48 п. против 30 п. соответственно, разница в 1,6 раза)», — отмечает ВЦИОМ.

