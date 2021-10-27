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ВЦИОМ: больше половины россиян считают, что у них в семье с деньгами все средне. Четверть настроены мрачно

ВЦИОМ опросил россиян об экономическом положении в стране и в семьях

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Россияне ответили, как они оценивают экономическое положение в стране и в своих семьях. Результаты опроса 27 октября опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

Больше половины опрошенных (59%) считают, что с деньгами у них в семье дела обстоят средне. Четверть оценили материальное положение как плохое, а 15% — как хорошее.

В масштабах страны мнения оказались хуже. Только 10% респондентов считают, что в России с финансами все в порядке, 48% — что средне, а 39% ситуация совсем не нравится.

«За последний год россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивали выше, чем экономическое положение в стране. При этом наибольший разрыв между [индексами] был в июне 2021 г. (48 п. против 11 п. соответственно, разница более чем в четыре раза), а ближе всего друг к другу они были в январе 2021 г. (48 п. против 30 п. соответственно, разница в 1,6 раза)», — отмечает ВЦИОМ.

При этом сейчас оценка ситуации в стране оказалась хуже, чем год назад, — индекс составил 19 пунктов, то есть на 8 меньше, чем в прошлом октябре.

Ранее ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают лучшим певцом и лучшей певицей 2021 года.

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Комментарии (12)

Hans-Christian
Хорошая зарплата (не со слов владельца бизнеса средней паршивости, он же Генеральный) это не 60-70 тысяч рублей, а сумма позволяющая купить и содержать собственный дом, две машины, двоих детей и неработающую жену (или работающую за непонятные деньги в Налоговой инспекции). Т. е. 3500-4000 долларов.
10% опрошенных всем этим владеют? В моём окружении такой человек только один. Большинство живут на непонятные деньги и зачастую от зарплаты до зарплаты. Директор в Верном, в подчинении целый магазин - з/п сорок пять косарей, премия аж целых три (ТРИ-И-И 🤣🤣🤣) ысяча ублей 😀😂😝.
Не понимаю, что творится в голове у людей, которые, получая ни о чём для региона говорят "На Украине люди ещё хуже живут" и идут на переучёт без оплаты, а также работают по пятнадцать часов в день вместо двенадцати. Пока есть критическая масса такого населения, РФ, видимо, ничего не светит.
houspi
Стало быть, 90% граждан получают ту самую достойную зарплату, за которую они голосуют.
260683881
Где они такой опрос делают?Кто с ними вообще разговаривает,а тем более,хоть кто нибудь верит в эту чушь.?!
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