Олег Газманов — лучший певец. Полина Гагарина — лучшая певица. Об этом ВЦИОМ рассказали россияне

Государственная служба социологии ВЦИОМ узнала у россиян имена «лучшего певца 2021» и «лучшей певицы 2021». Среди мужчин равных не оказалось у ветерана поп-сцены, 70-летнего автора гимна «Единой России» Олега Газманова. У женщин первенствовала победительница «Фабрики звёзд - 2» в 2003 году, доверенное лицо Владимира Путина и Сергея Собянина в 2018 году певица Полина Гагарина. Данные исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ 26 октября.



Фото: ВЦИОМ/facebook Поделиться Поделиться







Россиянам предлагалось выбрать из списка эстрадных исполнителей только одно имя. За фиксацию Газманова как «главного» проголосовал каждый пятый россиянин — 19 % . На втором месте оказался исполнитель Баста ( 10 % ). Григорий Лепс получил «бронзу» с рейтингом народной любви в 9 % .



В топ-10 лучших певцов-мужчин также попали Сергей Лазарев ( 9 % ), Леонид Агутин (8 % ), Валерий Меладзе (8 %) , Николай Басков ( 6 %) , Филипп Киркоров ( 4 % ), Дмитрий Билан ( 3 %). Замкнул десятку комедийный певец Артур Пирожков (3 %) , образ которого создаёт КВН-щик Александр Ревва.

Сравнительно «молодое поколение» мужчин на российской эстраде ушло во второй десяток. 11-м стал Моргенштерн ( 3 % ), 12-м — Александр Панайотов (3 % ), 13-м — Егор Крид ( 2 % ).

11 % россиян не нашли в списках ВЦИОМ тех, кого можно назвать «лучшим певцом».

Полина Гагарина в списке женщин-певиц на первом месте заручилась поддержкой 17 % россиян. На втором месте оказалась певица Пелагея. Как утверждает ведомство Валерия Фёдорова, эту певицу считают «главной» 13 % граждан страны. Третье место у Елены Ваенги ( 7 % ). С таким же результатом на четвёртой строчке закрепилась исполнительница Зиверт ( 7 % ).

74-летняя София Ротару, которая несколько лет не выступала в России из-за позиции по территориальной целостности Украины, также ценна для россиян, как Ваенга и идущая следом за «Героем Украины» певица Валерия — 7 % . Следующая в списке — певица Ирина Аллегрова — получила лишь 5 % голосов россиян.



Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва оказалась лишь на 9-м месте с результатом 4 % . Впрочем, у певицы МакSим, которой досталось 8-е место, и Ирины Дубцовой на десятой строчке одинаковые с Пугачёвой проценты любви россиян.

Во второй десятке «лучших певиц» значатся Ани Лорак ( 4 % ), Лариса Долина ( 4 % ), Лобода ( 3 % ) и Клава Кока ( 3 % ).

7 % россиян не нашли в списках ВЦИОМ тех, кого можно назвать «лучшей певицей».

Стоит отметить, что за год список «лучших певцов» у россиян практически не изменился. Главная новость года в этом смысле — падение Филиппа Киркорова с первого места в 2020 году на 8-е в 2021-м.

Опрос был проведён ВЦИОМ 18 октября 2021 в партнёрстве с премией «Марка № 1 в России» среди 1 600 совершеннолетних россиян. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

