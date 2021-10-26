Олег Газманов — лучший певец. Полина Гагарина — лучшая певица. Об этом ВЦИОМ рассказали россияне

Государственная служба социологии ВЦИОМ узнала у россиян имена «лучшего певца 2021» и «лучшей певицы 2021». Среди мужчин равных не оказалось у ветерана поп-сцены, 70-летнего автора гимна «Единой России» Олега Газманова. У женщин первенствовала победительница «Фабрики звёзд - 2» в 2003 году, доверенное лицо Владимира Путина и Сергея Собянина в 2018 году певица Полина Гагарина. Данные исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ 26 октября.
Россиянам предлагалось выбрать из списка эстрадных исполнителей только одно имя. За фиксацию Газманова как «главного» проголосовал каждый пятый россиянин —
В топ-10 лучших певцов-мужчин также попали Сергей Лазарев (
Сравнительно «молодое поколение» мужчин на российской эстраде ушло во второй десяток. 11-м стал Моргенштерн (
11 % россиян не нашли в списках ВЦИОМ тех, кого можно назвать «лучшим певцом».
Полина Гагарина в списке женщин-певиц на первом месте заручилась поддержкой
74-летняя София Ротару, которая несколько лет не выступала в России из-за позиции по территориальной целостности Украины, также ценна для россиян, как Ваенга и идущая следом за «Героем Украины» певица Валерия —
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва оказалась лишь на 9-м месте с результатом
Во второй десятке «лучших певиц» значатся Ани Лорак (
7 % россиян не нашли в списках ВЦИОМ тех, кого можно назвать «лучшей певицей».
Стоит отметить, что за год список «лучших певцов» у россиян практически не изменился. Главная новость года в этом смысле — падение Филиппа Киркорова с первого места в 2020 году на 8-е в 2021-м.
Опрос был проведён ВЦИОМ 18 октября 2021 в партнёрстве с премией «Марка