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Олег Газманов — лучший певец. Полина Гагарина — лучшая певица. Об этом ВЦИОМ рассказали россияне

Газманов и Гагарина названы лучшими исполнителями России

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Государственная служба социологии ВЦИОМ узнала у россиян имена «лучшего певца 2021» и «лучшей певицы 2021». Среди мужчин равных не оказалось у ветерана поп-сцены, 70-летнего автора гимна «Единой России» Олега Газманова. У женщин первенствовала победительница «Фабрики звёзд - 2» в 2003 году, доверенное лицо Владимира Путина и Сергея Собянина в 2018 году певица Полина Гагарина. Данные исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ 26 октября.

Фото: ВЦИОМ/facebook
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Россиянам предлагалось выбрать из списка эстрадных исполнителей только одно имя. За фиксацию Газманова как «главного» проголосовал каждый пятый россиянин — 19 %. На втором месте оказался исполнитель Баста (10 %). Григорий Лепс получил «бронзу» с рейтингом народной любви в 9 %.

В топ-10 лучших певцов-мужчин также попали Сергей Лазарев (9 %), Леонид Агутин (8 %), Валерий Меладзе (8 %), Николай Басков (6 %), Филипп Киркоров (4 %), Дмитрий Билан (3 %). Замкнул десятку комедийный певец Артур Пирожков (3 %), образ которого создаёт КВН-щик Александр Ревва.

Сравнительно «молодое поколение» мужчин на российской эстраде ушло во второй десяток. 11-м стал Моргенштерн (3 %), 12-м — Александр Панайотов (3 %), 13-м — Егор Крид (2 %).

11 % россиян не нашли в списках ВЦИОМ тех, кого можно назвать «лучшим певцом».

Полина Гагарина в списке женщин-певиц на первом месте заручилась поддержкой 17 % россиян. На втором месте оказалась певица Пелагея. Как утверждает ведомство Валерия Фёдорова, эту певицу считают «главной» 13 % граждан страны. Третье место у Елены Ваенги (7 %). С таким же результатом на четвёртой строчке закрепилась исполнительница Зиверт (7 %).

74-летняя София Ротару, которая несколько лет не выступала в России из-за позиции по территориальной целостности Украины, также ценна для россиян, как Ваенга и идущая следом за «Героем Украины» певица Валерия — 7 %. Следующая в списке — певица Ирина Аллегрова — получила лишь 5 % голосов россиян.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва оказалась лишь на 9-м месте с результатом 4 %. Впрочем, у певицы МакSим, которой досталось 8-е место, и Ирины Дубцовой на десятой строчке одинаковые с Пугачёвой проценты любви россиян.

Во второй десятке «лучших певиц» значатся Ани Лорак (4 %), Лариса Долина (4 %), Лобода (3 %) и Клава Кока (3 %).

7 % россиян не нашли в списках ВЦИОМ тех, кого можно назвать «лучшей певицей».

Стоит отметить, что за год список «лучших певцов» у россиян практически не изменился. Главная новость года в этом смысле — падение Филиппа Киркорова с первого места в 2020 году на 8-е в 2021-м.

Опрос был проведён ВЦИОМ 18 октября 2021 в партнёрстве с премией «Марка № 1 в России» среди 1 600 совершеннолетних россиян. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Фото: ВЦИОМ/facebook

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Комментарии (6)

Савва Морозов
Помню Газманов пытался, без фанеры, спеть на ДР Баскова - жалкое мычание, даже Филя с Колей не смогли спасти.
Басков с Агутиным только и споют, да пьяный Лепс прохрипит.
NAFTALIN 2000-2036
а лучший фильм 2021 - "Девчата"
shutnik78
не позорились бы с такими ответами... а лучшая партия - едро
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