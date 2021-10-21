FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

ВЦИОМ выяснил, что россияне положительно относятся к коронавирусным ограничениям

19
Печать

Вопрос вакцинации разделил российское общество на два лагеря. Большинство поддерживает меры по борьбе с коронавирусом. Это следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных 21 октября.

64% опрошенных поддерживают обязательную вакцинацию всех работников медицинских организаций. 31% выступают против. 56% россиян выступают за QR-коды при посещении общественных мест, 40% не желают этого. При этом среди вакцинированных соотношение другое — 74% и 24% соответственно. 55% поддерживают требование по вакцинации 80% сотрудников предприятий и организаций, 40% — нет.

При этом в случае ухудшения эпидситуации 73% скорее выступят за предоставление двух выходных за каждый компонент вакцины. 68% поддержат обязательную вакцинацию госслужащих, 64% будут не против покупки авиабилетов в другие страны и регионы по QR-коду.

В России и в Петербурге который день заболеваемость коронавирусом ставит новые рекорды. Число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями приближается к 600 в сутки. Такого еще не было в предыдущие три волны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Dostali
Быстро они нужные цифры рисуют, им главное дай направление они этот опрос из ничего сделают!
Гриб
В далекую бытность старожила прекрасно помнят что здесь была возможность создавать свои темы зарегистрированным никам и прикручивать даже голосовалку.С тех пор много воды утекло и согласно политике партии все эти возможности и свободомыслие упразднили. Фонтанка не хочет свой опрос прикрутить часом? Гарантирую что результаты голосования вас сильно удивят
МариВанна
Конечно привитые поддерживают. Обидно чувствовать себя идиотом, наверное)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний