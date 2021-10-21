ВЦИОМ выяснил, что россияне положительно относятся к коронавирусным ограничениям

Вопрос вакцинации разделил российское общество на два лагеря. Большинство поддерживает меры по борьбе с коронавирусом. Это следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных 21 октября.

64% опрошенных поддерживают обязательную вакцинацию всех работников медицинских организаций. 31% выступают против. 56% россиян выступают за QR-коды при посещении общественных мест, 40% не желают этого. При этом среди вакцинированных соотношение другое — 74% и 24% соответственно. 55% поддерживают требование по вакцинации 80% сотрудников предприятий и организаций, 40% — нет.