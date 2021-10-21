ВЦИОМ выяснил, что россияне положительно относятся к коронавирусным ограничениям

Вопрос вакцинации разделил российское общество на два лагеря. Большинство поддерживает меры по борьбе с коронавирусом. Это следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных 21 октября.
64% опрошенных поддерживают обязательную вакцинацию всех работников медицинских организаций. 31% выступают против. 56% россиян выступают за QR-коды при посещении общественных мест, 40% не желают этого. При этом среди вакцинированных соотношение другое — 74% и 24% соответственно. 55% поддерживают требование по вакцинации 80% сотрудников предприятий и организаций, 40% — нет.
При этом в случае ухудшения эпидситуации 73% скорее выступят за предоставление двух выходных за каждый компонент вакцины. 68% поддержат обязательную вакцинацию госслужащих, 64% будут не против покупки авиабилетов в другие страны и регионы по QR-коду.
В России и в Петербурге который день заболеваемость коронавирусом ставит новые рекорды. Число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями приближается к 600 в сутки. Такого еще не было в предыдущие три волны.