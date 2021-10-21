Четвертая волна поставила в Петербурге новый рекорд по госпитализациям

Как говорится в опубликованной 21 октября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в больницы Петербурга поступило 587 пациентов. Для сравнения: вчера, 20 октября, сообщалось о 499 госпитализированных. 14 октября, в прошлый четверг, — о 555, а две недели назад, 7 октября, — о 505.



На развернутых в городских стационарах 9 488 койках лежат 7 639 больных. Из них 707 находятся в реанимации, а 372 подключены к ИВЛ. 382 человека принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 569 — пансионат «Заря». На амбулаторном лечении — 36 703 пациента.

