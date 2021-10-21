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Четвертая волна поставила в Петербурге новый рекорд по госпитализациям

Число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями в Петербурге приближается к 600 в сутки. Этой осенью, в четвертую волну, таких значений еще не было, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 21 октября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в больницы Петербурга поступило 587 пациентов. Для сравнения: вчера, 20 октября, сообщалось о 499 госпитализированных. 14 октября, в прошлый четверг, — о 555, а две недели назад, 7 октября, — о 505.

На развернутых в городских стационарах 9 488 койках лежат 7 639 больных. Из них 707 находятся в реанимации, а 372 подключены к ИВЛ. 382 человека принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 569 — пансионат «Заря». На амбулаторном лечении — 36 703 пациента.

За минувшие сутки первой дозой были вакцинированы 6 705 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 10 200. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге полностью вакцинировали 1,81 млн жителей. В запасе еще 828 тысяч доз вакцины.

Власти Петербурга рассчитывают, что развернутых коронавирусных коек в городе хватит на неделю. Затем придется подключать резервы.

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Комментарии (8)

fedorsmolov
в Москве в прошлые года в пик эпидемии гриппа в медицинские учреждения обращалось до 120 000 человек ежедневно. Ничего, как то жили без шмурдяка и локдаунов.
olla
знакомая настояла, чтобы ее госпитализировали в Боткинскую - накрыла паника. Заболела, температура, сатурация нормальная, врачи скорой не увидели причин госпитализировать, так она сама поехала в Боткинскую).
И это ей около 45. Представляю, как паникуют пожилые. Довели людей своей истерией по орви.
266121295
В Англии «резвится» уже новый опасный штамм, а сообщение с Англией работает. Офигеть. Слюнявая оперативность в боевых условиях.
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