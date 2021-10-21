Четвертая волна поставила в Петербурге новый рекорд по госпитализациям

Как говорится в опубликованной 21 октября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в больницы Петербурга поступило 587 пациентов. Для сравнения: вчера, 20 октября, сообщалось о 499 госпитализированных. 14 октября, в прошлый четверг, — о 555, а две недели назад, 7 октября, — о 505.
На развернутых в городских стационарах 9 488 койках лежат 7 639 больных. Из них 707 находятся в реанимации, а 372 подключены к ИВЛ. 382 человека принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 569 — пансионат «Заря». На амбулаторном лечении — 36 703 пациента.
За минувшие сутки первой дозой были вакцинированы 6 705 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 10 200. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге полностью вакцинировали 1,81 млн жителей. В запасе еще 828 тысяч доз вакцины.
Власти Петербурга рассчитывают, что развернутых коронавирусных коек в городе хватит на неделю. Затем придется подключать резервы.