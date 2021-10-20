Власти Петербурга рассчитывают, что развернутых коронавирусных коек хватит на неделю

В больницах Петербурга заняты более 7 600 коек, и оставшихся должно хватить примерно на неделю, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Сейчас развернуто 9 488 коек. Свободны на утро были порядка 1 800 мест. Мы рассчитываем, что как минимум в ближайшей перспективе, недельной примерно, исходя из темпов прироста числа госпитализированных, нам не потребуется вводить новые коечные мощности», — отметил Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» 20 октября.



По его словам, если расширение коечного фонда и потребуется, то есть резервы в «Ленэкспо» и еще не перепрофилированные больницы, которые работали в прошлые подъемы заболеваемости. Но это придется делать в ущерб плановой помощи. Минувшей зимой, на пике второй волны, в Петербурге были развернуты почти максимальные 12 тысяч коек.

