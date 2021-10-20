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Власти Петербурга рассчитывают, что развернутых коронавирусных коек хватит на неделю

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В больницах Петербурга заняты более 7 600 коек, и оставшихся должно хватить примерно на неделю, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Сейчас развернуто 9 488 коек. Свободны на утро были порядка 1 800 мест. Мы рассчитываем, что как минимум в ближайшей перспективе, недельной примерно, исходя из темпов прироста числа госпитализированных, нам не потребуется вводить новые коечные мощности», — отметил Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» 20 октября.

По его словам, если расширение коечного фонда и потребуется, то есть резервы в «Ленэкспо» и еще не перепрофилированные больницы, которые работали в прошлые подъемы заболеваемости. Но это придется делать в ущерб плановой помощи. Минувшей зимой, на пике второй волны, в Петербурге были развернуты почти максимальные 12 тысяч коек.

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Комментарии (4)

Nerevar
Проще Лисовца уволить, дав пинка под зад и запустив Трудовую книжку вслед. Всё говорит о том, что его подчинённые ничерта не лечат людей, не справляются с обязанностями.
А13579
«В выходные Кубок Губернатора, 85-летие троллейбуса, теннисный турнир и киносъемки». Нет, не хватит…
Иван 2пырьев
не хватит, рост слишком дикий
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