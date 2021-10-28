Отказавшихся от прививки депутатов Госдумы хотят перевести на удаленку

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин дал поручение проработать вопрос о переводе на удаленную работу тех депутатов, которые отказываются прививаться от COVID-19. Об этом спикер нижней палаты российского парламента заявил в ходе пленарного заседания в четверг, 28 октября.



«Есть предложение поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы вынести на ближайший Совет, который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, вынести этот вопрос уже на пленарное заседание Государственной думы, выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делают прививку, работать на удаленке», — цитирует Володина «Коммерсантъ».

