Отказавшихся от прививки депутатов Госдумы хотят перевести на удаленку

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин дал поручение проработать вопрос о переводе на удаленную работу тех депутатов, которые отказываются прививаться от COVID-19. Об этом спикер нижней палаты российского парламента заявил в ходе пленарного заседания в четверг, 28 октября.
«Есть предложение поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы вынести на ближайший Совет, который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, вынести этот вопрос уже на пленарное заседание Государственной думы, выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делают прививку, работать на удаленке», — цитирует Володина «Коммерсантъ».
Также спикер пояснил, что отправленные на удаленку депутаты смогут выражать свою позицию либо через фракцию, либо через комиссию по регламенту, где парламентарий должен будет высказаться по тому или иному вопросу.
Ранее Володин сообщал, что 92% депутатов восьмого созыва Госдумы сделали прививку или переболели коронавирусом. Не вакцинировались, по его словам, по 5% депутатов от «Единой России» и ЛДПР, 10% — от «Справедливой России — За правду», 18% — от КПРФ. Больше всего непривитых во фракции «Новых людей» (30%).