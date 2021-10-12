У здания Госдумы задержали акциониста, предлагавшего взвешивать депутатов

У здания Госдумы утром 12 октября задержали художника-акциониста Федора Калинина. Он пришел туда с весами, а ранее опубликовал в Telegram-канале манифест с предложением взвешивать всех депутатов.

По данным «ОВД-Инфо»* (выполняет в РФ функции СМИ-иноагента), мужчину увезли в ОВД «Тверской» для проверки документов. Дату визита художник выбрал не случайно — сегодня открылось первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.



«Как в условиях по-настоящему средневековой реальности нам, гражданам, контролировать избранных нам представителей? Я считаю, нам не остаётся ничего больше, кроме как обратиться к опыту небольшого английского городка XVII века — Хай-Уиком. Тамошние мэры начали один за другим полнеть за время своей службы, как выяснилось, наживались они деньгами и большими животами. Чтобы ограничить коррупцию, горожанам пришлось начать взвешивать их в начале и в конце срока. Коррупция была побеждена», — пишет Калинин в своем манифесте.

