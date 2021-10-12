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У здания Госдумы задержали акциониста, предлагавшего взвешивать депутатов

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У здания Госдумы утром 12 октября задержали художника-акциониста Федора Калинина. Он пришел туда с весами, а ранее опубликовал в Telegram-канале манифест с предложением взвешивать всех депутатов.

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По данным «ОВД-Инфо»* (выполняет в РФ функции СМИ-иноагента), мужчину увезли в ОВД «Тверской» для проверки документов. Дату визита художник выбрал не случайно — сегодня открылось первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.

«Как в условиях по-настоящему средневековой реальности нам, гражданам, контролировать избранных нам представителей? Я считаю, нам не остаётся ничего больше, кроме как обратиться к опыту небольшого английского городка XVII века — Хай-Уиком. Тамошние мэры начали один за другим полнеть за время своей службы, как выяснилось, наживались они деньгами и большими животами. Чтобы ограничить коррупцию, горожанам пришлось начать взвешивать их в начале и в конце срока. Коррупция была побеждена», — пишет Калинин в своем манифесте.

Акционист предлагает сделать взвешивание обязательным для депутатов Госдумы в течение всего срока и проводить его не реже одного раза за сессию работы парламента. Весы он готов был предоставить сам и «самолично» провести процедуру, но правоохранительные органы этого не оценили.

«В случае успеха этого антикоррупционного инструмента предлагаю законодательно закрепить его как общеобязательный для всех выборных должностей в Российской Федерации, в том числе и для президента РФ», — резюмирует Калинин.

*Признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом

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Комментарии (5)

266225454
Задержать этого " смутьяна", дабы не мешал спокойно набирать вес добропорядочным " слугам" народа!!!
f0ntan
Беспартийный депутат нового созыва Вассерман бы тест на взвешивание бы не прошел
zelf
Я вначале прочитал "вешать".
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