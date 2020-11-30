Акционист из Петербурга 20-летний Павел Крисевич был облит зелёнкой в Твери. Об этом сам молодой человек рассказал «Фонтанке» 30 ноября. Он шёл на поезд, когда около вокзала к нему подошли двое крепких мужчин.

«Стоит перед тобой бородатый мужик и чем-то играется в кармане. Я сразу понял, что либо газом зальют, либо зелёнкой кинут. Жестикулировал одной рукой, указывал на меня пальцем. Я успел сделать шаг назад, убрать голову в сторону, поэтому на лицо и не попали. До этого требовали извиниться на коленях. Второй снимал это на видео, — рассказал Крисевич. — Сразу было видно, что это был заказ. Два дурачка по сценарию читали мне заготовленную штуку. Всё у них пошло не так. Я отказался встать на колени. А рукоприкладства у них не было. Они опасаются, что им за это прилетит. Когда мой друг доставал видеокамеру, они зашугались. Кстати, когда они подошли, они представились «православными джихадистами».

Павел Крисевич не намерен обращаться в правоохранительные органы, а собирается «просто расширять границы самозащиты».

5 ноября Крисевич провёл акцию на Лубянской площади в Москве, символически распяв себя на кресте над стопкой горящих «политических дел». Молодой человек после этого провёл 15 суток в спецприёмнике. Во время отбывания ареста группа верующих призвала силовые органы наказать Крисевича по уголовным статьям. Символическое распятие на кресте авторы обращений назвали «богохульством», которое «глубоко оскорбляет религиозные чувства всех христиан, вызывает душевную, сердечную боль и негодование всех верующих людей».

За несколько дней до нападения в Твери Крисевич заявлял, что не удивится, если его обольют зелёнкой.

«Если бы был [настоящий] энтузиазм [оскорблённых верующих], меня бы уже зелёнкой облили или закидали фекалиями. Если бы были истовые православные у нас, был бы конфликт. А так вышло от двух организаций несколько воззваний, и дальше все забили. Вот если бы я наехал на другую религию, то я бы уже извинялся на камеру. Я не использовал ни одного православного образа в своей акции. Я тоже христианин. Я лютеранин. Но лично мне никто из обиженных не написал. Судя по тем новостям и жалобам, которые появились после акции, видно, что просто по определённым организациям прошёл сотрудник одной известной службы», — говорил акционист ранее изданию «Новый Проспект».