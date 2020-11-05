У здания ФСБ подожгли крест с активистом в образе Христа. Он «вешался с моста» в Петербурге

Горящий крест разнообразил работу сотрудников столичного ФСБ вечером 5 ноября. Как сообщает Znak.com, на Лубянке у главного здания спецслужбы провели акцию в поддержку всех политзаключенных.



Активиста Павла Крисевича, хорошо знакомого полиции Петербурга, в образе Иисуса Христа «распяли» возле Лубянки. Крест подожгли другие участники акции в плащах с надписью ФСБ. Вокруг креста разместили горящие «тома уголовных дел».



Крисевич ранее в Петербурге провел акцию также в поддержку политзаключенных — он «повесился» с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнул в воду. Суд позже назначил ему пять суток административного ареста за нарушение общественного порядка (статья 20.1 КоАП).

