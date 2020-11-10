Верующие увидели уголовное дело в акции горевшего в образе Христа петербуржца возле Лубянки
Фонд славянской письменности и культуры обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности акциониста Павла Крисевича, которого на прошлой неделе в образе Иисуса Христа «распяли» возле Лубянки. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.
Три письма имеют одно и то же содержание и адресованы столичному прокурору, председателю СК РФ и начальнику ГУ МВД России по Москве. Внизу стоит подпись генерального директора фонда.
В тексте «православная общественность» просит «провести расследование по факту безобразной провокационной выходки», которую устроил «акционист» Павел Крисевич и его подельники».
«Вышеописанное богохульное действо совершено с символом нашей Христианской веры и глубоко оскорбляет религиозные чувства всех христиан, вызывает душевную, сердечную боль и негодование всех верующих людей, нарушает их права на свободу совести и вероисповедания (УК РФ, статья 148 (в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ)», — говорится в письмах.
Верующие также усмотрели в действиях акциониста и его сообщников хулиганство по мотивам религиозной ненависти.
Горящий крест разнообразил работу сотрудников столичного ФСБ 5 ноября. В тот вечер акциониста Павла Крисевича в образе Иисуса Христа «распяли» возле Лубянки. Конструкцию, на которой стоял активист, подожгли другие участники акции в плащах с надписью «ФСБ». Вокруг нее разместили «тома уголовных дел», которые также были объяты пламенем. Крисевича арестовали на 15 суток. Акционист хорошо известен полиции Петербурга — самой громкой его последней акцией стало «повешение с моста» в поддержку политзаключенных.