FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 14:23
10
Печать

Верующие увидели уголовное дело в акции горевшего в образе Христа петербуржца возле Лубянки

Фонд славянской письменности и культуры обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности акциониста Павла Крисевича, которого на прошлой неделе в образе Иисуса Христа «распяли» возле Лубянки. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Три письма имеют одно и то же содержание и адресованы столичному прокурору, председателю СК РФ и начальнику ГУ МВД России по Москве. Внизу стоит подпись генерального директора фонда.

В тексте «православная общественность» просит «провести расследование по факту безобразной провокационной выходки», которую устроил «акционист» Павел Крисевич и его подельники».

«Вышеописанное богохульное действо совершено с символом нашей Христианской веры и глубоко оскорбляет религиозные чувства всех христиан, вызывает душевную, сердечную боль и негодование всех верующих людей, нарушает их права на свободу совести и вероисповедания (УК РФ, статья 148 (в ред. Федерального закона от 29.06.2013 N 136-ФЗ)», — говорится в письмах.

Верующие также усмотрели в действиях акциониста и его сообщников хулиганство по мотивам религиозной ненависти.

Горящий крест разнообразил работу сотрудников столичного ФСБ 5 ноября. В тот вечер акциониста Павла Крисевича в образе Иисуса Христа «распяли» возле Лубянки. Конструкцию, на которой стоял активист, подожгли другие участники акции в плащах с надписью «ФСБ». Вокруг нее разместили «тома уголовных дел», которые также были объяты пламенем. Крисевича арестовали на 15 суток. Акционист хорошо известен полиции Петербурга — самой громкой его последней акцией стало «повешение с моста» в поддержку политзаключенных.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

McGillavry
Лицемеры они и есть лицемеры.
Otkating
Верующие проявили нетерпимость к существованию человека на планете земля.
Nafanka
То Пётр, то Павел... ))) Макрону подготовится... принять ещё одного галимого, тьфу, гонимого... и ... предоставить КАЧЕСТВЕННОЕ лечение и содержание... )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний