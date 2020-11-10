Верующие увидели уголовное дело в акции горевшего в образе Христа петербуржца возле Лубянки

Фонд славянской письменности и культуры обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности акциониста Павла Крисевича, которого на прошлой неделе в образе Иисуса Христа «распяли» возле Лубянки. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.



Три письма имеют одно и то же содержание и адресованы столичному прокурору, председателю СК РФ и начальнику ГУ МВД России по Москве. Внизу стоит подпись генерального директора фонда.



В тексте «православная общественность» просит «провести расследование по факту безобразной провокационной выходки», которую устроил «акционист» Павел Крисевич и его подельники».

