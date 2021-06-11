К нему сразу же подбежали с десяток сотрудников правоохранительных органов, которые, по данным СМИ, увели Крисевича с площади.

Как пишут 11 июня телеграм-каналы, известный своим уличным вернисажем и акцией с «повешением» на Троицком мосту Крисевич около полудня открыл стрельбу на Красной площади. По предварительной информации, он точно сделал два выстрела в воздух. Затем вектор стрельбы изменился, и молодой человек упал.

Накануне в своем микроблоге в twitter акционист написал: «А ты недолгая счастливая жизнь».



В 2017 году Павел Крисевич стал победителем телевизионной олимпиады «Умники и умницы», поступив в МГИМО. Через год он забрал документы и ушёл в армию. После этого решался вопрос об его отчислении из РУДН.



В августе прошлого года молодой петербуржец «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. После этого он провёл пять суток в изоляторе временного содержания. В ноябре он провёл акцию на Лубянской площади в Москве, символически распяв себя на кресте над стопкой горящих «политических дел». Крисевич после этого провёл 15 суток в спецприёмнике. Во время отбывания ареста группа верующих призвала силовые органы наказать его по уголовным статьям. Символическое распятие на кресте авторы обращений назвали «богохульством», которое «глубоко оскорбляет религиозные чувства всех христиан, вызывает душевную, сердечную боль и негодование всех верующих людей». Позже стало известно, что он был облит зелёнкой в Твери.

