WhatsApp заработал. Facebook назвал причину сбоя и объявил, что утечки данных нет

По данным The World's Real-time Billionaires на Forbes, он потерял за день 6,4 млрд долларов. Упали акции ведущих американских IТ-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon, передаёт ТАСС.



Причину сбоя Цукерберг не назвал. The New York Times со ссылкой на сотрудников Facebook Inc пишет, что это вряд ли была кибератака: Facebook, Instagram и WhatsApp слишком разные, чтобы стать жертвами одной атаки. В Group-IB считают, что причиной могло стать удаление из глобальных таблиц маршрутизации DNS-записей, связанных с Facebook. По данным портала ArsTechnica, имела место внутренняя ошибка инженеров. Чуть позже в Facebook заявили, что сбой случился из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. Изменения вызвали неполадки, имеющие «каскадный эффект».



Портал Privacy Affairs сообщил, что после сбоя в даркнете выставили на продажу базу данных, включающую 1,5 млрд пользователей Facebook. В соцсети ответили, что утечки данных пользователей не зафиксировано.