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Сноуден: без Facebook и Instagram мир ненадолго стал здоровее

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По мнению бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, перебои в работе соцсетей полезны для общества. Об этом он написал 4 октября в своем Twitter.

«Facebook и Instagram загадочным образом уходят в оффлайн, и на один прекрасный день мир становится более здоровым», – заявил он.

Масштабный сбой по всему миру произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram, который также испытывает сложности, но «пока держится».

Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram.

На этом фоне падают акции американских IT-компаний, а основной владелец Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов.

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