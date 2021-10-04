Сноуден: без Facebook и Instagram мир ненадолго стал здоровее

По мнению бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, перебои в работе соцсетей полезны для общества. Об этом он написал 4 октября в своем Twitter.

«Facebook и Instagram загадочным образом уходят в оффлайн, и на один прекрасный день мир становится более здоровым», – заявил он.

