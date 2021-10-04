Журналист Independent: записи DNS, ведущие к Facebook и Instagram, пропали из таблиц глобальной маршрутизации

Утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram. Об этом в Twitter написал журналист Independent Брайан Кребс.



«Представьте, каково сейчас работать в FB, когда не работает почта и все внутренние инструменты, связанные с ним?» — посетовал он.



Журналист The New York Times Райан Мак заявил, что не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace.

