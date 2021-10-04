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Журналист Independent: записи DNS, ведущие к Facebook и Instagram, пропали из таблиц глобальной маршрутизации

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Утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram. Об этом в Twitter написал журналист Independent Брайан Кребс.

«Представьте, каково сейчас работать в FB, когда не работает почта и все внутренние инструменты, связанные с ним?» — посетовал он.

Журналист The New York Times Райан Мак заявил, что не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace.

В Twitter он написал, что никто в компании не может работать, а происходящее некоторым напоминает «снежный день», когда из-за непогоды отменяют уроки в школах.

Вечером 4 октября пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, а также других сервисов и соцсетей.

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Комментарии (16)

260965961
Вчера у меня вай-фай отключился. Полсуток сидела без инета. Пока не сообразила, на какую клавишу на ноуте нажать(((
SERGEY111
Скайнет побеждает .
myakin
"Записи днс" и "глобальная таблица маршрутизации" -- тут или кривой перевод или эксперт не очень эксперт...
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