Журналист Independent: записи DNS, ведущие к Facebook и Instagram, пропали из таблиц глобальной маршрутизации

Утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram. Об этом в Twitter написал журналист Independent Брайан Кребс.
«Представьте, каково сейчас работать в FB, когда не работает почта и все внутренние инструменты, связанные с ним?» — посетовал он.
Журналист The New York Times Райан Мак заявил, что не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace.
В Twitter он написал, что никто в компании не может работать, а происходящее некоторым напоминает «снежный день», когда из-за непогоды отменяют уроки в школах.
Вечером 4 октября пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, а также других сервисов и соцсетей.