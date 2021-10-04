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Акции американских IT-компаний падают на фоне массового сбоя в интернете

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Акции всех крупнейших американских IT-компаний дешевеют вечером 4 октября на фоне сообщений о массовых сбоях различных сервисов в интернете.

Бумаги Facebook Inc упали на 5,8% на Нью-Йоркской фондовой бирже. Еще сильнее сбои ударили по Twitter, чьи акции подешевели на 6,7%. Меньше пострадали Alphabet (материнская компания Google) — падение на 3%, и Amazon — на 2,8%.

Ранее сообщалось о масштабном сбое по всему миру в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram, который также испытывает сложности, но «пока держится».

Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram.

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Комментарии (4)

Свободный Человек
Дед рубильник дёрнул!
Урус-Баши
У нас такого быть не может. У нас суверенны
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