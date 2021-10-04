Акции американских IT-компаний падают на фоне массового сбоя в интернете

Акции всех крупнейших американских IT-компаний дешевеют вечером 4 октября на фоне сообщений о массовых сбоях различных сервисов в интернете.
Бумаги Facebook Inc упали на 5,8% на Нью-Йоркской фондовой бирже. Еще сильнее сбои ударили по Twitter, чьи акции подешевели на 6,7%. Меньше пострадали Alphabet (материнская компания Google) — падение на 3%, и Amazon — на 2,8%.
Ранее сообщалось о масштабном сбое по всему миру в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram, который также испытывает сложности, но «пока держится».
Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram.