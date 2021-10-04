Эксперт назвал причину перебоев в работе Telegram

Перебои в работе мессенджера Telegram с большой долей вероятности связаны с тем, что на него перешли пользователи WhatsApp.



Руководитель ИАА «Телекомдэйли» Денис Кусков вечером 4 октября прокомментировал «Фонтанке» масштабные отключения сервисов социальных сетей. По его словам, на территории России после начала перебоев в работе WhatsApp нагрузка на Telegram выросла примерно на 80%. Именно это и могло послужить главной причиной сбоев в работе уже этого сервиса.



«По данным специалистов нашего агентства, первые признаки перебоев в работе сервисов Faсebook — самой соцсети, а также принадлежащих ему WhatsApp и Instagram — начались примерно в 18:30 мск. Отключения происходили постепенно — отключался кластер за кластером. Задело не только Россию, в итоге речь идет о глобальной проблеме как минимум в масштабах Европы».

