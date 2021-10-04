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Эксперт назвал причину перебоев в работе Telegram

Telegram «лег» вслед за сервисами Faсebook из-за возросшей нагрузки

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Перебои в работе мессенджера Telegram с большой долей вероятности связаны с тем, что на него перешли пользователи WhatsApp.

Руководитель ИАА «Телекомдэйли» Денис Кусков вечером 4 октября прокомментировал «Фонтанке» масштабные отключения сервисов социальных сетей. По его словам, на территории России после начала перебоев в работе WhatsApp нагрузка на Telegram выросла примерно на 80%. Именно это и могло послужить главной причиной сбоев в работе уже этого сервиса.

«По данным специалистов нашего агентства, первые признаки перебоев в работе сервисов Faсebook — самой соцсети, а также принадлежащих ему WhatsApp и Instagram — начались примерно в 18:30 мск. Отключения происходили постепенно — отключался кластер за кластером. Задело не только Россию, в итоге речь идет о глобальной проблеме как минимум в масштабах Европы».

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Комментарии (7)

SergeantS
Сегодня временно и инет Ростелекома вырубался, аккурат в это же время. Сейчас заработал. Вот интересно, какая тут связь?
Brevnault
Ну всё. Сейчас все на Одноклассников повалят. Держись, Алишер Бурханович!
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