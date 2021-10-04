Вечером 4 октября пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Twitter, Google, Amazon и ряда других площадок. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.



Ранее «прилегли» Facebook, Instagram и WhatsApp, их представители заявили, что уже работают над решением проблем. Сбои касаются не только сайтов, но и мобильных приложений социальных сетей. Проблемы возникли у пользователей из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции и других стран.



Также Downdetector отображает трудности с доступом у пользователей «МегаФона», «Теле2», «Билайна», «Ростелекома», TikTok и ряда других операторов и сервисов. Масштабные сбои начались после семи часов вечера.

