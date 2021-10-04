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Downdetector показывает повальное «падение» площадок. Пользователи атаковали Telegram

Сбои произошли в работе Twitter, Google, Amazon и TikTok

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Вечером 4 октября пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Twitter, Google, Amazon и ряда других площадок. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Ранее «прилегли» Facebook, Instagram и WhatsApp, их представители заявили, что уже работают над решением проблем. Сбои касаются не только сайтов, но и мобильных приложений социальных сетей. Проблемы возникли у пользователей из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции и других стран.

Также Downdetector отображает трудности с доступом у пользователей «МегаФона», «Теле2», «Билайна», «Ростелекома», TikTok и ряда других операторов и сервисов. Масштабные сбои начались после семи часов вечера.

Фото: скриншот с сайта downdetector.ru
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После «падения» мессенджеров пользователи стали активнее использовать Telegram, он работает медленно, функция звонков временно недоступна.

Фото: скриншот с сайта downdetector.ru

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Комментарии (9)

flexilya
телега нормально пашет, видео, все работает
OrlovPa
лег востапп, упал фейсбукк, и в инсту не заглянуть,
ну и пусть, нам не помеха, на телеге будем ехать.
IgorSergeevich
Главное, чтобы завтра судный день не начался…
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