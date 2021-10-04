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Сотрудники Facebook не могут попасть на работу из-за сбоя. Данные полутора миллиардов пользователей могли оказаться в даркнете

Сотрудники Facebook не могут попасть на работу из-за сбоя системы безопасности

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Сотрудники Facebook не могут попасть в дата-центр компании, чтобы хотя бы оценить масштабы сбоя. Об этом 4 октября сообщила в своем Twitter корреспондент New York Times Шира Френкель.

Она уверяет, что у сотрудников FB не работают карточки доступа из-за сбоя в системе безопасности. Параллельно несколько изданий сообщили о том, что якобы данные полутора миллиардов пользователей FB были выставлены на продажу в даркнете. Правда, объявление об этом было опубликовано еще 22 сентября, а пользователи, которые заплатили злоумышленникам, пока ничего не получили в ответ. Так что это может быть обычным мошенничеством, пишет Privacy Affairs.

Масштабный сбой по всему миру произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram, который также испытывает сложности, но «пока держится».

Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram.

На этом фоне падают акции американских IT-компаний, а основной владелец Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов.

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