Сотрудники Facebook не могут попасть на работу из-за сбоя. Данные полутора миллиардов пользователей могли оказаться в даркнете

Сотрудники Facebook не могут попасть в дата-центр компании, чтобы хотя бы оценить масштабы сбоя. Об этом 4 октября сообщила в своем Twitter корреспондент New York Times Шира Френкель.



Она уверяет, что у сотрудников FB не работают карточки доступа из-за сбоя в системе безопасности. Параллельно несколько изданий сообщили о том, что якобы данные полутора миллиардов пользователей FB были выставлены на продажу в даркнете. Правда, объявление об этом было опубликовано еще 22 сентября, а пользователи, которые заплатили злоумышленникам, пока ничего не получили в ответ. Так что это может быть обычным мошенничеством, пишет Privacy Affairs.

