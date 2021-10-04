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Глава техслужбы Facebook заявил о «проблемах с сетью». В соцсети продолжается самый масштабный сбой за 13 лет

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Глава техслужбы Facebook Майк Шропфер принес искренние извинения тем, кого затронул сбой в соцсети. Об этом он написал вечером 4 октября в своем Twitter.

«У нас возникли проблемы с сетью (networking issues. — Прим. ред.), и команда работает как можно быстрее, чтобы всё отладить и восстановить», — заявил Шропфер.

Он не уточняет, что стало причиной сбоя. По данным NYT, Facebook направил в один из дата-центров в Калифорнии команду, чтобы попытаться перезапустить серверы в ручном режиме.

В Лаборатории Касперского РИА Новости сказали, что данных ни о каких кибератаках у них нет, а сбои могли стать следствием «проблем в работе глобальных провайдеров». CNBC напоминает, что это самый масштабный сбой в соцсети с 2008 года. Тогда соцсеть не работала целый день, но в ней было зарегистрировано всего 80 млн пользователей. Сейчас их 2,8 млрд.

Масштабный сбой по всему миру произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На этом фоне пользователи начали массово переходить в Telegram, который также испытывает сложности, но «пока держится».

Журналист Independent Брайан Кребс заявил, что утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации из системы доменных имен (DNS) пропали записи, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram.

На этом фоне падают акции американских IT-компаний, а основной владелец Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 млрд долларов.

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Комментарии (2)

Wadim_
В ~18:50 в сети Facebook раскатали обновление на всё своё сетевое оборудование, занимавшееся анонсами BGP, которое объявляет маршрутизацию к их сервисам.

Это привело к полной остановке связи между сервисами FACEBOOK, а вместе с этим и приостановке обслуживания их DNS:
Для починки требуется ручное вмешательство:

1. Во все BGP-роутеры

2. Во всех датацентрах

3. Всех точек присутствия FACEBOOK

Что очень сложно: физического доступа до всех нужных ЦОД'ов нет, а там, на местах, физически сейчас присутствуют не самые опытные дежурные сотрудники,

Чьими руками приходится производить манипуляции с большой задержкой, так как из головного офиса инженеры не могут мгновенно "прилететь" во все необходимые датацентры.

Ситуация осложняется эпидем. обстановкой: физическое присутствие персонала в датацентрах сильно сокращено.

Кроме того, у сотрудников FACEBOOK из-за настолько масштабного влияния проблемы стали недоступны внутренние средства коммуникации - по этой причине они вынуждены координирова
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