Глава техслужбы Facebook заявил о «проблемах с сетью». В соцсети продолжается самый масштабный сбой за 13 лет

Глава техслужбы Facebook Майк Шропфер принес искренние извинения тем, кого затронул сбой в соцсети. Об этом он написал вечером 4 октября в своем Twitter.



«У нас возникли проблемы с сетью (networking issues. — Прим. ред.), и команда работает как можно быстрее, чтобы всё отладить и восстановить», — заявил Шропфер.



Он не уточняет, что стало причиной сбоя. По данным NYT, Facebook направил в один из дата-центров в Калифорнии команду, чтобы попытаться перезапустить серверы в ручном режиме.



В Лаборатории Касперского РИА Новости сказали, что данных ни о каких кибератаках у них нет, а сбои могли стать следствием «проблем в работе глобальных провайдеров». CNBC напоминает, что это самый масштабный сбой в соцсети с 2008 года. Тогда соцсеть не работала целый день, но в ней было зарегистрировано всего 80 млн пользователей. Сейчас их 2,8 млрд.

