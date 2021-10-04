Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС Поделиться Поделиться







Вечер понедельника 4 октября 2021 года войдет в историю как День, когда пропал интернет. Конечно, не весь, а только главная соцсеть и основные мессенджеры. Но от этой «учебной тревоги» впечатлений хватило всем.

Все началось с потери связи с серверами Facebook, а дальше все стало валиться, как домино. «Фэйсбуку» принадлежат WhatsApp и Instagram — они обрушились первыми. Дальше пользователи, у большинства из которых в телефонах установлено по два-три мессенджера, стали массово переходить на альтернативные каналы связи. Возможно, они тоже не выдержали нагрузки и начали сбоить.



По состоянию на 21:30 в России были проблемы у Twitter, Telegram, «ВКонтакте» и даже у подзабытого Viber. Что там у ICQ, посмотреть руки ни у кого не дошли, но вряд ли что-то очень хорошее. Одновременно сервис Downdetector, который суммирует жалобы пользователей на работу различных цифровых-сервисов и сайтов, зафиксировал проблемы и у основных сотовых операторов — возможно, нехватка общения привела к тому, что люди стали пытаться достучаться до собеседников «голосом». Правда, к потере связи эта дополнительная нагрузка не привела, заверяют сами операторы.



Фото: скриншот с сайта downdetector.ru Поделиться Поделиться







В России, по данным TelecomDaily, WhatsApp используют 82% потребителей интернет-контента, Telegram — 65%. В качестве третьего установленного мессенджера у 45% пользователей есть Viber, но им очень мало пользуются, рассказал глава агентства Денис Кусков. Именно в такой последовательности вечером 4 октября они и «падали».

Версии произошедшего ровно две: хакеры и человеческий фактор. В любом случае все началось с пропажи записей DNS facebook.com или instagram.com в таблицах глобальной маршрутизации.



Версия с хакерами объясняла бы все, кроме ответа на вопрос, почему у Facebook все так плохо с защитой и, главное, как часто такие атаки будут происходить и сколько нам за них придется платить, но куда более понятная и прозаическая версия — чьи-то кривые руки. Если коротко — Facebook пытался установить очередное обновление, но что-то пошло не так.

По словам экспертов по безопасности, падение сайтов может быть связано с ошибкой конфигурации, пишет Reuters. Предположительно, причиной может оказаться «внутренняя ошибка», но специалисты не исключают, что возможен и саботаж. Атаку со стороны при этом считают наименее вероятной.

Хотя ситуация может быть вызвана и проблемами с DNS, сообщает французская Numerama со ссылкой на специалиста по Facebook Джейн Манчун Вонг.

Это значит, что случился сбой в системе доменных имен, которая соединяет IP-адрес, то есть определенный набор чисел с самим названием сайта в формате слов или букв. Сбой с DNS подтвердил и специалист по компьютерным сетям Стефан Борцмайер.



«Записи DNS Facebook были стерты из глобальной распределительной системы адресов. Это служба доменных имен; одна из базовых интернет-технологий», — объясняет глава «Рустелеком» Юрий Брюквин.

«Удалили конечные точки, куда должен прийти трафик, вот он и потерялся», — переводит на более простом языке Денис Кусков.

The New York Times называет одновременное отключение такого количества взаимосвязанных приложений редкостью. Как пишет издание, в настоящий момент кибератака не исключается, но ее рассматривают как маловероятную. «Технология, лежащая в основе приложений, достаточно неоднородная, поэтому маловероятно, что один взлом повлияет на все сразу», — сообщает издание со ссылкой на источники в группе безопасности Facebook.

Как отмечает немецкое издание Der Tagesspiegel, в начале июля многие веб-сайты по всему миру уже были недоступны около часа после сбоя облачного сервиса Fastly. Это коснулось сайта британского правительства, платформы Reddit, а также новостных сайтов The Guardian, The New York Times, Financial Times, Le Monde.



Представитель Facebook Энди Стоун написал в Twitter: «Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства». Однако причины произошедшего он не уточнил. Тем временем шутники уже успели разместить фейковое объявление о выставленном на продажу доменном имени Facebook.

У каждого своя повестка, так что китайская газета «Жэньминь жибао» пишет, что масштабный сбой произошел на фоне обсуждения грядущей национальной недели осведомленности, которая проходит в стране с 11 по 17 октября. Газета цитирует директора Бюро координации сетевой безопасности Центрального информационного управления интернета, который заявлял, что в связи с быстрым ростом экономической и социальной зависимости от информационных сетей «киберпространство сталкивается с новыми рисками и вызовами», а сбои могут привести к «параличу трафика и перебоям в связи».

В другой параллельной реальности — на финансовом рынке — эти сбои также заметили, но тоже очень по-своему. Котировки основных IT-компаний пошли вниз, однако эксперты подсказывают: дело вряд ли в этих сбоях. Дело в том, что еще с утра все IT-компании открылись падением. Это связано, скорее, с масштабным перетоком инвестиций из перегретого хай-тек-рынка в более перспективные активы.



К примеру, Google на 17:50 мск, еще до глобального сбоя, опускался в цене

с 2717 (открытие) до 2621, но чуть позже, «отрос» и к моменту публикации показывал уже не очень страшные минус 2,45% (2664 доллара за акцию). Такая же динамика и у Apple: -2.6% и плавная коррекция, — и у Amazon (-2.7%), и у Twitter, который, правда, задело больше (-6,2%), да и у самого Facebook (-5.4%).

Вместе с тем, пропажа из нашей жизни соцсетей многим не кажется таким уж апокалипсисом. «Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым», — отозвался на глобальную панику Эдвард Сноуден, главный мировой борец с мировой же закулисой. Возможно, многие этим вечером и правда какую-то лишнюю минуту уделили дома своим родным и близким, оторвав, наконец, глаза от экрана телефона.

Денис Лебедев, Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»