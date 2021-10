«Записи DNS Facebook были стерты из глобальной распределительной системы адресов. Это служба доменных имен; одна из базовых интернет-технологий», — объясняет глава «Рустелеком» Юрий Брюквин.



«Удалили конечные точки, куда должен прийти трафик, вот он и потерялся», — переводит на более простом языке Денис Кусков.



The New York Times называет одновременное отключение такого количества взаимосвязанных приложений редкостью. Как пишет издание, в настоящий момент кибератака не исключается, но ее рассматривают как маловероятную. «Технология, лежащая в основе приложений, достаточно неоднородная, поэтому маловероятно, что один взлом повлияет на все сразу», — сообщает издание со ссылкой на источники в группе безопасности Facebook.



Как отмечает немецкое издание Der Tagesspiegel, в начале июля многие веб-сайты по всему миру уже были недоступны около часа после сбоя облачного сервиса Fastly. Это коснулось сайта британского правительства, платформы Reddit, а также новостных сайтов The Guardian, The New York Times, Financial Times, Le Monde.