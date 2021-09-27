Организатор смертельного восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

«Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания», — уточнили в СК.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого. Его фамилию следователи не называют, но, вероятно, речь идет о петербуржце Денисе Алимове. Через его компанию Elbrus.Guide 16 человек и 4 гида отправились на Эльбрус. Спускали их оттуда спасатели, пять человек погибли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).