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Организатор смертельного восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек, дал признательные показания. Об этом 27 сентября сообщили в Следственном комитете по Кабардино-Балкарской Республике.

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«Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого. Его фамилию следователи не называют, но, вероятно, речь идет о петербуржце Денисе Алимове. Через его компанию Elbrus.Guide 16 человек и 4 гида отправились на Эльбрус. Спускали их оттуда спасатели, пять человек погибли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Комментарии (4)

adamwest96
Обожаю эти "явки" данные, после задержания.
Дмитрий_1111
интересно о чем он написал явку с повинной?
Валерий Мазнев
Правильно делает: дело резонансное - посадят обязательно, следует побороться за рассмотрение в "особом порядке" и минимальный срок....может удастся уехать на "поселок"!
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