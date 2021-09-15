Фото: Скриншот видео/Instagram.com Поделиться Поделиться







В Следственном комитете Петербурга с участием главы ведомства Александра Бастрыкина разбирали произошедшее в детской больнице на Васильевском острове. В запечатлённой блогером сцене с привязанным колготками мальчиком увидели ограничение конституционных прав «на свободу и личную неприкосновенность». В худшем случае присматривавшей за ребёнком 59-летней медсестре грозило до 5 лет лишения свободы. Но следствие решило взглянуть на картину шире и проанализировать, как работает система.

Уголовное дело по статье 127 УК (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) возбудили после публикации в инстаграме ролика из детской инфекционной больницы №3. Блогер, сестра рэпера Славы КПСС Дарья Машнова в туберкулёзном отделении сняла на видео привязанного колготками к стульчику трёхлетнего мальчика-сироту.



Фото: Скриншот Instagram.com Поделиться Поделиться







«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать» «Ничего ему не давайте, не трогайте его!» «Он же ребёнок наркоманов, он уже сейчас плюётся, а что дальше будет!» , — цитировала слова медперсонала Машнова.

Кадры разлетелись по социальным сетям, в ситуацию вмешался детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина, мальчику предоставили няню.

О тех же проблемах в туберкулёзном отделении больницы № 3, но ещё месяц назад рассказывала петербурженка Маргарита. Мама с ребёнком попали в стационар в августе. «Если ребёнок лежит в больнице с родителями, его оближут со всех сторон. Если ребенок лежит один, то для него есть только «заткнись, не реви, не вой достал уже». То есть ребенок, которого вырвали из семьи и запихнули в карцер, еще не имеет права на эмоции», — рассуждала она.

По словам петербурженки, в стационаре находится годовалая девочка, которая большую часть дня проводит в кроватке. Только недавно научившегося ходить ребёнка не выпускают в свободное пространство. Мир малышки ограничивается жердями кроватки, где её кормят, там же меняют памперсы.



Фото: Читательница «Фонтанки» Маргарита Поделиться Поделиться







По словам Маргариты, медсестры на прогулке пытаются наладить дисциплину повышенным голосом и оплеухами. «Врачи, которые нас лечили, они достаточно приятные. Отжигают там медсёстры. Я полагаю, они выгоревшие. У них нет возможности всех детей перегладить, но это не оправдывает их поведения», — отметила петербурженка.

Туберкулёзное отделение отличается от привычных детских стационаров. Лечение инфекционного заболевания занимает несколько месяцев. Не каждый взрослый может позволить себе столь продолжительный отпуск. Поэтому дети остаются в палатах надолго без мам и пап.

По штатному расписанию в детской инфекционной больнице №3 на 15 детей должна приходиться одна медсестра. Что для проведения медицинских манипуляций, наверное достаточно, но когда детей много, медсестры становятся ещё и воспитателями. Есть ли в учреждении проблемы с кадрами, в комитете здравоохранения не ответили.

По закону сирота не может находиться в стационаре один. В мае по поручению президента федеральное правительство утвердило соответствующее постановление. Согласно документу, сотрудники детских домов должны заниматься уходом за своими подопечными в больницах.



«Приняли законодательный акт, а как это урегулировать на уровне трудового права, финансового вопроса, не ясно ещё. Потому что снять воспитателя и отправить ухаживать его за больным ребёнком — это совершенно другие обязанности. Там очень много моментов, которые, как я предполагаю, вызвали замешательство у руководителя учреждения, — прокомментировала председатель совета движения «Петербургские родители» Лада Уварова.

«Петербургские родители» реализуют проект «Служба мобильного сопровождения», в рамках которого сироты в стационарах круглосуточно находятся под наблюдением сиделок. Специалист в таком случае предоставляется бесплатно. Подобную помощь в инфекционной детской больнице №3 оказывают, но не в туберкулёзном отделении, где было снято видео с колготками. «Ребёнок при фиксации колготками сильно ограничен физически. Это очень плохо и очень вредно, — рассуждает Уварова. — И у нас все есть, чтобы таких ситуаций не повторялось. Просто надо нормально взаимодействовать и не считать, что подобные методы — в порядке вещей и их можно допускать. Для решения проблемы надо привлекать социально ориентированные НКО».



Родители мальчика лишены родительских прав. Малыш с июля 2020 года проживает в психоневрологическом доме ребенка № 8 Красногвардейского района. Главный врач Людмила Лохова в беседе с «Фонтанкой» заявила, что подопечный учреждения «находился в сопровождении волонтёров больницы». «Нам говорили врачи, что волонтёры там есть. И мы признаны в рамках действующего законодательства потерпевшими», — отметила она.

На туберкулёзном отделении работают волонтёры благотворительной организации «Общество Святителя Иоасафа». Но их задача — не уход за детьми, а организация досуга. Они приходят после обеда, увлекают маленьких пациентов арт-терапией, устраивают праздники, ходят с детьми на прогулки. «Ребёнок всегда чистый, жизнерадостный, — рассказала о мальчике исполнительный директор «Общества Святителя Иоасафа» Людмила Соколова. — Мы его брали на прогулки. Он очень активный и подвижный. С ним нельзя в группе заниматься, у него повышенная активность. С ним проводятся занятия в формате: один ребёнок — один взрослый». Соколова также добавила, что в больнице «медперсонал доброжелательный», однако случаи повышения голоса отрицать не стала. Привязанного колготками мальчика волонтёры не видели.



По данным «Фонтанки», когда скандал стал разгораться, ухаживавшую за сиротой 59-летнюю медсестру отправили в отпуск. В учреждении она работает почти 15 лет. Женщина уехала на дачу в Ленобласть, где ей на фоне новостей из больницы стало плохо. Её госпитализировали. На отдыхе оказалась и руководитель больницы Галина Тюленева.

Днём 14 сентября в Петербург приехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На совещании с подчинёнными он обсудил расклад по ситуации с больницей №3. Для расследования уголовного дела создана группа из пяти следователей. В постановлении о возбуждении производства говорится о нарушении конституционных прав «на свободу и личную неприкосновенность».

«Председатель СК России указал на необходимость дачи правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также детского дома, на попечении которого находится мальчик», — говорится в отчёте на сайте СК.

Если же переводить содержание совещания на гражданский язык, то изначальный вектор на арест медсестры смягчили. В уголовном деле пока нет закреплённого официальным статусом подозреваемого. Женщине ещё предстоит поездка в СК для дачи показаний. Но она вероятно не станет главным антигероем в этом сюжете. Сейчас внимание следователей будет направлено больше на руководство больницы, органы опеки и на статью «Халатность».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

