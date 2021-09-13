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Лишение свободы колготками. Видео с привязанным мальчиком в петербургской больнице легло в основу уголовного дела

С привязыванием ребёнка в больнице Петербурга разбираются по уголовной статье

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после проверки в детской инфекционной больнице № 3. Трёхлетний пациент систематически оказывался привязанным, ответственные за это сотрудники не установлены.

Как сообщили в ведомстве 13 сентября, происходившее в клинике на Васильевском острове квалифицировали по статье 127 УК — незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. По данным следствия, с 3 по 10 сентября неустановленные сотрудники больницы систематически лишали трёхлетнего пациента туберкулёзного отделения возможности передвигаться по собственному желанию и физическим нуждам — ребёнка за колготки привязывали к кровати и детскому стулу для кормления.

Свидетельницей подобной терапии стала Instagram-блогер и сестра рэпера Славы КПСС Дарья, она выложила видео в Сеть. В детской инфекционной больнице № 3 «Фонтанке» подтвердили, что запись с привязанным мальчиком разошлась из их учреждения. Заместитель главного врача Надежда Лотовская заявила, что проводится служебная проверка. Поговорить с главврачом не удалось — Галина Тюленева, которая руководит клиникой без малого тридцать лет, находится в отпуске.

Отношением к малолетним пациентам в петербургской больнице заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.

Пострадавший ребёнок — трёхлетний воспитанник детского дома. Родители мальчика лишены родительских прав.

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Комментарии (31)

Елена Николаева
ну судя по отзывам в google там давно проблемы с руководством и врачами
263836471
По поводу медперсонала в больницах: очереди в отделе кадров за открытыми вакансиями выстроились? Отсюда растут все проблемы... А сёстры милосердия уже сто лет как перевелись...
Zloi_prohozhiy
ну с учетом того, что 'главврач Галина Тюленева' после происшествия трусливо, и 'неожиданно' оказалась в отпуске, там есть что скрывать
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