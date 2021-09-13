Как сообщили в ведомстве 13 сентября, происходившее в клинике на Васильевском острове квалифицировали по статье 127 УК — незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. По данным следствия, с 3 по 10 сентября неустановленные сотрудники больницы систематически лишали трёхлетнего пациента туберкулёзного отделения возможности передвигаться по собственному желанию и физическим нуждам — ребёнка за колготки привязывали к кровати и детскому стулу для кормления.
Свидетельницей подобной терапии стала Instagram-блогер и сестра рэпера Славы КПСС Дарья, она выложила видео в Сеть. В детской инфекционной больнице
Отношением к малолетним пациентам в петербургской больнице заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.
Пострадавший ребёнок — трёхлетний воспитанник детского дома. Родители мальчика лишены родительских прав.
Лишение свободы колготками. Видео с привязанным мальчиком в петербургской больнице легло в основу уголовного дела
С привязыванием ребёнка в больнице Петербурга разбираются по уголовной статье
Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после проверки в детской инфекционной больнице
Как сообщили в ведомстве 13 сентября, происходившее в клинике на Васильевском острове квалифицировали по статье 127 УК — незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. По данным следствия, с 3 по 10 сентября неустановленные сотрудники больницы систематически лишали трёхлетнего пациента туберкулёзного отделения возможности передвигаться по собственному желанию и физическим нуждам — ребёнка за колготки привязывали к кровати и детскому стулу для кормления.