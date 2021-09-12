Ролик появился в аккаунте Дарьи четыре дня назад, но быстро разошёлся по соцсетсям, после чего на ситуацию отреагировали в аппарате детского омбудсмена, а ночью 12 сентября в учреждение приехали сотрудники Следственного комитета.



На опубликованных кадрах Витя действительно привязан колготками.



«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать»; «Ничего ему не давайте, не трогайте его!»; «Он же ребёнок наркоманов, он уже сейчас плюётся, а что дальше будет!» — процитировала слова медперсонала Дарья.

