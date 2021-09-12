Ролик появился в аккаунте Дарьи четыре дня назад, но быстро разошёлся по соцсетсям, после чего на ситуацию отреагировали в аппарате детского омбудсмена, а ночью 12 сентября в учреждение приехали сотрудники Следственного комитета.
На опубликованных кадрах Витя действительно привязан колготками.
«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать»; «Ничего ему не давайте, не трогайте его!»; «Он же ребёнок наркоманов, он уже сейчас плюётся, а что дальше будет!» — процитировала слова медперсонала Дарья.
После вмешательства детского омбудсмена Витю отпустили с привязи и обеспечили его няней. Дарья отметила, что это очень хороший специалист, ей бы она доверила даже своих детей. По словам женщины, ребенка впервые посадили на горшок и сводили на прогулку. Мальчик перестал плакать, ему дали игрушки.
предоставлено аппаратом вице-губернатора Анны Митяниной
«По данному факту специалистами уполномоченного по правам ребенка совместно с представителями комитета по здравоохранению был осуществлен рабочий выезд, где инициирована проверка с целью установления всех фактов и привлечения к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает. Он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице. С ним круглосуточно будет оставаться няня до полного его выздоровления», — заявил пресс-секретарь аппарата детского омбудсмена Александр Попейко.
По словам Попейко, о результатах проверки станет известно уже в ближайшие дни.