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Мама-блогер показала в больнице Петербурга привязанного трёхлетнего мальчика. Теперь у него есть няня, а инцидентом заинтересовался СК

Следователи проверяют информацию о привязанном в больнице Петербурга трехлетнем мальчике

Instagram-блогер из Петербурга и приёмная мама показала своей 15-тысячной аудитории, что происходит в городской детской инфекционной больнице. По её словам, трёхлетнего сироту Витю привязывали к детскому стулу и кроватке, чтобы он не двигался.

Ролик появился в аккаунте Дарьи четыре дня назад, но быстро разошёлся по соцсетсям, после чего на ситуацию отреагировали в аппарате детского омбудсмена, а ночью 12 сентября в учреждение приехали сотрудники Следственного комитета.

На опубликованных кадрах Витя действительно привязан колготками.

«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать»; «Ничего ему не давайте, не трогайте его!»; «Он же ребёнок наркоманов, он уже сейчас плюётся, а что дальше будет!» — процитировала слова медперсонала Дарья.

После вмешательства детского омбудсмена Витю отпустили с привязи и обеспечили его няней. Дарья отметила, что это очень хороший специалист, ей бы она доверила даже своих детей. По словам женщины, ребенка впервые посадили на горшок и сводили на прогулку. Мальчик перестал плакать, ему дали игрушки.

предоставлено аппаратом вице-губернатора Анны Митяниной

«По данному факту специалистами уполномоченного по правам ребенка совместно с представителями комитета по здравоохранению был осуществлен рабочий выезд, где инициирована проверка с целью установления всех фактов и привлечения к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает. Он по-прежнему проходит лечение в детской инфекционной больнице. С ним круглосуточно будет оставаться няня до полного его выздоровления», — заявил пресс-секретарь аппарата детского омбудсмена Александр Попейко.

По словам Попейко, о результатах проверки станет известно уже в ближайшие дни.

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Комментарии (34)

266234970
Молодец женщина, которая обратила внимание на привязанное дитя.
260581461
Это племя и надо привязывать, что бы в окна не лезли, не пили химикаты из бутылок и не сбегали из дома.
zoera
Но главное клятым америкосам не отдавать! Сами сгноим на привязи.
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