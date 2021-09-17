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Второе уголовное дело возбудили после изучения видео с привязанным мальчиком. Под подозрением руководство петербургской больницы

Уголовное дело о халатности возбудили из-за ситуации с привязанным мальчиком в Петербурге

Второе уголовное дело возбуждено после публикации видео с привязанным колготками мальчиком из туберкулёзного отделения больницы № 3 на Васильевском острове. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 17 сентября.

Производство возбуждено накануне вечером по 293-й статье УК РФ «Халатность» в отношении неустановленных лиц из числа руководства больницы.

Уголовное дело по статье 127 УК (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) возбудили после публикации в «Инстаграме» ролика из детской инфекционной больницы № 3. Блогер, сестра рэпера Славы КПСС Дарья Машнова, в туберкулёзном отделении сняла на видео привязанного колготками к стульчику трёхлетнего мальчика-сироту. Подробности истории, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Валерий Мазнев
Все, что может сделать власть- возбудить уголовное дело....А вот достаточным количеством квалифицированного персонала больницу обеспечить? Слабо? Правы все-таки те, кто утверждает, что наша власть не про созидание, только про разрушение.....
Noisymouse
А вот интересно, является ли "незаконным лишением свободы" пристегивание ребенка в коляске ( или еще пуще - насильное усаживание с последующим пристегиванием)? А прогулка на "постромках" для только начинающего самостоятельное передвижение на двух конечностях?
VF812
А в отношение руководителя КомЗдрава СПб не хотят уже дело возбудить? Это его работа - создавать условия и руководить Главврачами больниц так, чтобы кадры были укомплектованы. А то хорошо устроился товарищ Лисовец Дмитрий Геннадьевич. Денег получает до....., а как что-то происходит - не его дело, берут за одно место в лучшем случае руководство мед.учреждения, в худшем - загнанного в угол исполнителя, последнего в цепочке.
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