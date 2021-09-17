Второе уголовное дело возбудили после изучения видео с привязанным мальчиком. Под подозрением руководство петербургской больницы

А в отношение руководителя КомЗдрава СПб не хотят уже дело возбудить? Это его работа - создавать условия и руководить Главврачами больниц так, чтобы кадры были укомплектованы. А то хорошо устроился товарищ Лисовец Дмитрий Геннадьевич. Денег получает до....., а как что-то происходит - не его дело, берут за одно место в лучшем случае руководство мед.учреждения, в худшем - загнанного в угол исполнителя, последнего в цепочке.