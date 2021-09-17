Второе уголовное дело возбудили после изучения видео с привязанным мальчиком. Под подозрением руководство петербургской больницы

Производство возбуждено накануне вечером по 293-й статье УК РФ «Халатность» в отношении неустановленных лиц из числа руководства больницы.
Уголовное дело по статье 127 УК (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) возбудили после публикации в «Инстаграме» ролика из детской инфекционной больницы № 3. Блогер, сестра рэпера Славы КПСС Дарья Машнова, в туберкулёзном отделении сняла на видео привязанного колготками к стульчику трёхлетнего мальчика-сироту. Подробности истории, читайте в материале «Фонтанки».