Зарплата от 25 тысяч. В Смольном рассказали, кого не хватает в детском туберкулёзном отделении на Васильевском, где ребенка привязывали к стулу

Детская больница в Петербурге, где ребенка привязывали к стулу, ищет сотрудников на зарплату в 25 тысяч рублей