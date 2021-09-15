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Зарплата от 25 тысяч. В Смольном рассказали, кого не хватает в детском туберкулёзном отделении на Васильевском, где ребенка привязывали к стулу

Детская больница в Петербурге, где ребенка привязывали к стулу, ищет сотрудников на зарплату в 25 тысяч рублей

Штат медицинских сестёр в туберкулёзном отделении детской инфекционной больницы № 3 на Васильевском острове укомплектован на 74%. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга 15 сентября.

В туберкулёзном отделении заняты все ставки врачей-фтизиатров. Штат воспитателей укомплектован на 67%, младшего медицинского и прочего персонала — на 57%. По информации детского омбудсмена Анны Митяниной, согласно действующим нормативам, в штате больницы — 1,5 ставки воспитателя на 40 детей. Функции воспитателей вынуждены выполнять медсёстры. Кадровая проблема могла привести к ситуации, в которой подвижного трёхлетку привязали колготками к стулу. «В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — комментировала Митянина.

На сайте больницы опубликован список вакансий. Палатным медсёстрам обещают зарплату от 25 тысяч рублей, врачам — от 40 тысяч рублей.

Трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и к кроватке в туберкулёзном отделении детской больницы № 3 на Васильевском острове. Негуманный способ совладать с ребёнком сняла на видео и выложила в инстаграм мама-блогер Дарья. Следственный комитет возбудил уголовное дело по «бандитской» статье 127 УК (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Случай разбирали на заседании с главой ведомства Александром Бастрыкиным, для расследования дела сформирована группа из пяти следователей. Подробнее о том, что грозит 59-летней медсестре, ухаживавшей за мальчиком, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (24)

Валерий Мазнев
Ну если больница не имеет возможности оказывать медицинские услуги на требуемом уровне- она должна быть закрыта!
Редиска Здесь
Если у больницы нет возможности оказывать медицинскую помощь правильно, они не должны ее оказывать вообще. Отправьте больного туда, где ему могут помочь по всем правилам. А так они могут и на операцию брать, а потом говорить: ну, у нас были перебои с электричеством, поэтому инструмент был нестерильным... не виноватые мы...
LiChaBaTa
Сами граждане из Смольного не хотят за 25-40 тысяч на ТАКОЙ работе поработать? Риторический вопрос.
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