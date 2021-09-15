Зарплата от 25 тысяч. В Смольном рассказали, кого не хватает в детском туберкулёзном отделении на Васильевском, где ребенка привязывали к стулу

В туберкулёзном отделении заняты все ставки врачей-фтизиатров. Штат воспитателей укомплектован на 67%, младшего медицинского и прочего персонала — на 57%. По информации детского омбудсмена Анны Митяниной, согласно действующим нормативам, в штате больницы — 1,5 ставки воспитателя на 40 детей. Функции воспитателей вынуждены выполнять медсёстры. Кадровая проблема могла привести к ситуации, в которой подвижного трёхлетку привязали колготками к стулу. «В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — комментировала Митянина.
На сайте больницы опубликован список вакансий. Палатным медсёстрам обещают зарплату от 25 тысяч рублей, врачам — от 40 тысяч рублей.