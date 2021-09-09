Амнистия на исходе. Ждать ли Петербургу в конце сентября новых очередей в миграционных центрах

Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС Поделиться Поделиться







МВД напомнило, что урегулировать свой статус таким гражданам лучше побыстрее, чтобы избежать очередей и ажиотажа, как было весной и летом. Разбираемся, как не допустить повторения в сентябре того же сценария.

Изначально мораторий для мигрантов действовал до 15 июня, и с приближением этого срока ситуация становилась все более напряженной. Весной и летом с очередями столкнулись все миграционные центры не только Петербурга, но и Москвы и других городов. В Петербурге люди толпились как в крупнейшем ЕМЦ на улице Красного Текстильщика, так и в других (миграционные центры «Обводный канал», «Заневский», «Московский», «Нарвский»). Однако затем амнистию продлили до конца сентября, дав на урегулирование статуса больше времени.



Тех, кто и на этот раз не успеет оформить свой статус официально, ждет выдворение из страны — вряд ли руководство страны пойдет на еще один сдвиг сроков моратория (при всех скидках на то, что государство очевидно заинтересовано в мигрантах как в рабочей силе для вакансий, которые традиционно не пользуются спросом у россиян). Чтобы получить новый патент на работу или продлить существующий, иностранный гражданин может обратиться в миграционный центр, где ему нужно пройти медкомиссию и сдать экзамен по русскому языку, подготовить пакет документов. Затем его документы направляются в МВД, и, если с ними все в порядке, он получает патент. Отметим, что получение и продление патента — личная обязанность физлица-мигранта, главное — успеть подать документы до 30 сентября.

Откуда очереди?

Для начала разберемся, сколько всего в Петербурге мигрантов. По данным СПб ГАУ »Центр трудовых ресурсов», на 31 июля через пункты пропуска в Петербург въехало 197 тыс. иностранных граждан, из них 70,75 тыс. заявили цель въезда как «работа». На эту же дату количество действующих разрешений на работу иностранным гражданам составило 3,9 тыс., действительных патентов — 204,3 тыс. При этом, по данным из различных источников, общее количество реально работающих иностранных мигрантов в 1,5 — 1,7 раза превышает официальные цифры. Больше всего трудовых договоров с иностранцами, прибывшими страну в безвизовом в порядке и работающими по патентам, заключили работодатели из сферы строительства — (34,2%), далее идут обрабатывающие производства (26,3%), а также транспортировка и хранение (8,3%). Также иностранцев нанимают в гостиничной и ресторанной сфере и торговле.



Цифры выше красноречиво свидетельствуют о том, что мигрантов много. Но только ли их количеством объясняются майско-июньские очереди в миграционные центры? По мнению опрошенных «Фонтанкой» экспертов, появление очередей было вызвано целым комплексом причин, где уже упоминавшийся «дедлайн по легализации» — важный, но далеко не единственный фактор. И первая из этих причин — экономическая. Безвизовые иностранные граждане, которые трудятся в РФ по патенту, обязаны каждый месяц (или на несколько месяцев вперед) вносить фиксированный авансовый платеж по патенту — налог НДФЛ. Размер платежа в каждом регионе свой — например, в Москве он составляет 5 341 руб., а в Санкт-Петербурге — 4 000 руб. С 15 марта, когда начал действовать мораторий на выдворение из России иностранцев, у которых отсутствуют или просрочены разрешительные документы, многие мигранты восприняли эти послабления как возможность не продлевать трудовой патент или не оформлять его, а значит, не выплачивать в казну ежемесячно налог НДФЛ, так как им не грозили выдворение или депортация. Соответственно, как только мораторий подошел к концу, все дружно бросились оформлять патент, что тут же спровоцировало рост очередей.



Еще один фактор — пандемия, которая привела к значительному росту вакансий в сферах доставки/курьерских услуг. Для мигрантов эти вакансии крайне привлекательны: при активной работе курьером они могут заработать до 100 тыс. рублей в месяц. Однако для подобной работы необходим патент, и очереди в миграционные центры пополнило множество мигрантов, которые раньше работали «вчерную» (например, в строительном комплексе за 50 — 60 тыс. рублей в месяц).

Вообще, по словам директора Центра трудовых ресурсов Алексея Чистякова, в городе проводится нацеленная на мигрантов «мотивировочная кампания», призывающая их к официальному трудоустройству. Кампания идет с трех направлений. Первое — это четкая работа правоохранительных органов. За нарушение сроков оплаты или процедур оформления патента, разрешения на работу включатся неотвратимые санкции от штрафа до выдворения и закрытия въезда в страну. Второе — это контроль работодателя. Каждый работодатель, имеющий в штате иностранцев, старается нанять специалиста или организацию по документальному сопровождению такого сотрудника, потому что каждая ошибка будет стоить дорого. Третья же сторона — отлаженная и доступная в Петербурге услуга по оформлению документов в миграционных центрах. Кроме того, с февраля 2021 года в Едином миграционном центре на Красного Текстильщика (входит в холдинг «Бронка Групп») работает консультационный пункт Центра трудовых ресурсов, где иностранцев, ищущих работу в городе, консультируют по трудовому, миграционному, уголовному законодательству России и помогают заполнить анкету соискателя.



Наконец, последний фактор, способствующий образованию очередей, — это ограниченная пропускная способность по выдаче патента. «Не нужно забывать, что выдача патента — это государственная услуга, ее не оказывают частники, — говорит попросивший не называть его имени собеседник, занимающийся оформлением документов на получение патента. — Миграционные центры могут подготовить хоть миллион пакетов документов, но выдают патенты все равно госы. И если раньше их численный состав позволял обрабатывать условно 100 патентов в день, то в конце мая — начале июня, чтобы не создавать очередей, это количество нужно было увеличить в пять раз. Как вы понимаете, людей МВД не прибавили, и удовлетворить все «хотелки» на патент ведомство не смогло».

С учетом прошлого опыта

Ждать ли Петербургу второй волны очередей в миграционные центры в конце сентября? Мнения опрошенных «Фонтанкой» экспертов разделились. «Сложностей перед 30 сентября не предвидится, наши сотрудники и операторы оформления разрешительных документов информируют иностранцев через генконсульства, мечети и молельные дома. Их правосознание явно повысилось», — говорит Алексей Чистяков.



В свою очередь, по подсчетам президента Санкт-Петербургской региональной общественной организации соотечественников Узбекистана «УМИД» в РФ Алиджана Хайдарова, тех, кто кинется оформляться в последний момент, может набраться процентов 20 от общего количества в городе.

— Я думаю, что ситуация с очередями может повториться, так как все расслабились, а в этот раз большей части грозит массовый отъезд обратно в Узбекистан, — говорит Хайдаров. — Это, конечно, личная ответственность каждого, мы как общественная организация не можем повлиять на миграционную службу, но стараемся вести разъяснительную работу с нашими земляками и доносить максимально доходчиво: «Ребята, легализуйтесь, это последняя возможность!»

Представители бизнеса, которые готовят для мигрантов пакеты документов для последующего обращения в государственные органы, аккуратно ушли от прогнозов, ждать ли Петербургу в конце сентября нового «мигрантского коллапса». Но заверили, что предпринимают все необходимые меры для «профилактики» очередей.



Так, Единый миграционный центр (ЕМЦ) на Красного Текстильщика готов при необходимости снова внедрить механизмы, успешно отработанные во время летнего пика. Например, оперативное привлечение дополнительных сотрудников и переход на усиленный график работы (работа в выходные дни, увеличение часов приема с 9:00 до 21:00). Чтобы справиться с будущей нагрузкой, уже сейчас в ЕМЦ организовали предварительную самостоятельную запись клиентов, в том числе через call-центр, сформировали дополнительный бэк-офис. «Мы используем весь наш многолетний опыт, чтобы минимизировать вероятность очередей, — заверили «Фонтанку» в ЕМЦ. — Например, даже в летний пик мы всех обратившихся мигрантов старались принимать без переносов на другой день. Несмотря на повышенный спрос, срок готовности медицинского заключения и тестирования удалось сохранить на допандемийном уровне — пять рабочих дней».

Учитывая предыдущий опыт, в ЕМЦ предполагают, что нагрузка в сентябре вырастет до примерно двух тысяч человек в день, при этом площадка на улице Красного Текстильщика — единственная в городе, способная принять такой поток. «Сейчас поток иностранных граждан равномерный, ожидаем роста обращений для подготовки документов и дальнейшего оформления патента в сентябре и в декабре», — резюмировали «Фонтанке» в ЕМЦ.

Важный момент — миграционные центры стараются минимизировать эпидемиологические риски, сокращая контакты посетителей в залах приема, заключая договоры на услуги онлайн и используя электронные сервисы. Входящие в их состав медицинские центры прививают иностранных граждан от Covid-19 «Спутником Лайт», что отражается в информационной системе комитета по здравоохранению «Вакцинация». Непосредственно для получения патента вакцинация не обязательна, но есть сферы работы, где определенная доля сотрудников должна быть привита, и здесь уже зона ответственности работодателя проследить за этим.

Прирост еще будет

А насколько готовы к новому пику мигрантов государственные органы? Ведь выдавать-то патент им, а не миграционным центрам, задача которых — просто подготовить документы для оказания государственной услуги. Как рассказали «Фонтанке» в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авиасообщение открыто уже с 57 иностранными государствами, из-за чего существенно увеличилось количество именно трудовых мигрантов. При дальнейшем восстановлении международного сообщения их поток будет только расти. В связи с постепенным открытием границ стало заметно больше и обращений в миграционные подразделения органов МВД. Основные вопросы — постановка на миграционный учет, а также оформление документов для работы. На портале Госуслуг количество заявок на прием по этим вопросам также выросло.

Как отметили в управлении, если очереди все же образуются, руководители подразделений по вопросам миграции вправе увеличить число окон в приемной и выделить дополнительных сотрудников для приема.

Записаться на подачу документов иностранным гражданам можно заранее на сайте Госуслуг, также можно подать документы через уполномоченную организацию — ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Срок оформления и выдачи патента не превышает 10 рабочих дней. Также до 31 декабря 2021 года иностранные граждане, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, могут подать заявление на патент без привязки к соблюдению срока в 30 дней.

Ожидание — дорого

Важный момент — и МВД, и представители бизнеса в один голос говорят, что большую роль в минимизации «патентных» очередей в конце сентября будет играть активная позиция работодателей. Им необходимо разъяснять своим сотрудникам значимость соблюдения российского законодательства, напоминать о регулярной и своевременной уплате НДФЛ за патент, а также рассказывать об административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

«Хотя большинство процедур может выполнить сам гражданин, без помощи специалистов ему зачастую не обойтись, так что для подготовки необходимых разрешительных документов для легализации иностранных граждан петербургский бизнес и сами иностранцы всегда могут обратиться к нам за помощью, — уточнили в Едином миграционном центре на Красного Текстильщика. — Главное — не откладывать получение патента на последние дни амнистии и заранее записаться в ЕМЦ по телефону горячей линии».

Всего в России, по данным на начало августа, находилось более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран — участников СНГ, — об этом недавно сообщил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»

