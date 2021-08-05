МВД: В России находятся более 700 тысяч нелегалов из стран СНГ

В России продолжают находиться более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран-участников СНГ. Об этом 5 августа заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на встрече с послами иностранных государств.



Он напомнил, что до 30 сентября 2021 года в РФ продлен мораторий на выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства. До этого срока мигранты имеют право обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать из страны.



«Несмотря на это, далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в «тени» продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

