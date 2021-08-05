МВД: В России находятся более 700 тысяч нелегалов из стран СНГ

В России продолжают находиться более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран-участников СНГ. Об этом 5 августа заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на встрече с послами иностранных государств.
Он напомнил, что до 30 сентября 2021 года в РФ продлен мораторий на выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства. До этого срока мигранты имеют право обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать из страны.
«Несмотря на это, далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в «тени» продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам Горового, в 2021 году в РФ количество преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 5%. Мигранты стали чаще грубо нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки, применять силу в отношении представителей власти, мешать работе объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры.
Представитель МВД также сообщил о совершенствовании механизмов контроля за пребыванием мигрантов в России. Так, 29 декабря вступает в силу закон, в соответствии с которым иностранцы, прибывшие в поисках работы или на срок более 90 дней, подлежат обязательной дактилоскопии.
Ранее «Фонтанка» писала, что в июле МВД предложило больше не разрешать мигрантам временно жить в России.