FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

МВД: В России находятся более 700 тысяч нелегалов из стран СНГ

Более 700 тысяч выходцев из государств СНГ нелегально находятся в РФ. Число преступлений, совершенных иностранцами, растет.

В России продолжают находиться более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран-участников СНГ. Об этом 5 августа заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на встрече с послами иностранных государств.

Он напомнил, что до 30 сентября 2021 года в РФ продлен мораторий на выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства. До этого срока мигранты имеют право обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать из страны.

«Несмотря на это, далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в «тени» продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Горового, в 2021 году в РФ количество преступлений, совершенных иностранцами, выросло на 5%. Мигранты стали чаще грубо нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки, применять силу в отношении представителей власти, мешать работе объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры.

Представитель МВД также сообщил о совершенствовании механизмов контроля за пребыванием мигрантов в России. Так, 29 декабря вступает в силу закон, в соответствии с которым иностранцы, прибывшие в поисках работы или на срок более 90 дней, подлежат обязательной дактилоскопии.

Ранее «Фонтанка» писала, что в июле МВД предложило больше не разрешать мигрантам временно жить в России.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Они работают за нас -- за народ-повелитель.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний