МВД предлагает больше не разрешать мигрантам временно жить в России

Законопроект, отменяющий разрешение на временное проживание, подготовили в российском Министерстве внутренних дел. Но предложена альтернатива.

О законопроекте МВД 9 июля сообщает на своем сайте. РВП предлагается заменить на три категории. Вместо временного проживания могут ввести три режима: краткосрочный (до 90 дней в год), долгосрочный (более 90 дней в год) и постоянный.

Еще один режим, контролируемого пребывания, может быть введен для тех, кто в России находится незаконно, но пока по каким-то причинам страну не покинули.