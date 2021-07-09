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МВД предлагает больше не разрешать мигрантам временно жить в России

Законопроект, отменяющий разрешение на временное проживание, подготовили в российском Министерстве внутренних дел. Но предложена альтернатива.

О законопроекте МВД 9 июля сообщает на своем сайте. РВП предлагается заменить на три категории. Вместо временного проживания могут ввести три режима: краткосрочный (до 90 дней в год), долгосрочный (более 90 дней в год) и постоянный.

Еще один режим, контролируемого пребывания, может быть введен для тех, кто в России находится незаконно, но пока по каким-то причинам страну не покинули.

Вместо паспорта мигранту на 10 лет выдадут «единый документ с электронным носителем информации». С ним можно будет в электронном виде получать госуслуги.

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Комментарии (4)

VF812
очередной подленький заголовок Фонтанеров
lenten
То есть никто не запрещает мигрантам временно проживать, просто назвали по-другому. А я уж обрадовался, что всем гражданство дадут.
Старший Плиний
Находящийся незаконно мигрант, сможет продолжать находиться в РФ? Мигранты здесь будут по 10 лет? Гениально!
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