В Петербурге Единый миграционный центр перевели на усиленный режим работы из-за очередей

Единый миграционный центр в Петербурге из-за наплыва посетителей работает в усиленном режиме. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ЕМЦ.



«Принимая обстоятельства и войдя в положение иностранных граждан, Единый миграционный центр работает в усиленном режиме, за счет увеличения штата сотрудников центр старается принимать всех обратившихся мигрантов без переносов на другой день», — отметили в пресс-службе.



Кроме того, в Смольном для разгрузки Единого миграционного центра советовали посетителям обратиться по адресам: Якорная, 7, улица Коли Томчака, 28 и Межевой канал, 1. «Площадки не являются филиалами Единого миграционного центра. Более того, в них не оказывается полного комплекса услуг по приему документов по постановке на миграционный учет, который осуществляется только государственными органами, располагающими на площадях Единого центра документов на улице Красного Текстильщика», — уточнили в пресс-службе ЕМЦ.