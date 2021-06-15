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В Петербурге Единый миграционный центр перевели на усиленный режим работы из-за очередей

Единый миграционный центр в Петербурге из-за наплыва посетителей работает в усиленном режиме. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ЕМЦ.

«Принимая обстоятельства и войдя в положение иностранных граждан, Единый миграционный центр работает в усиленном режиме, за счет увеличения штата сотрудников центр старается принимать всех обратившихся мигрантов без переносов на другой день», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Смольном для разгрузки Единого миграционного центра советовали посетителям обратиться по адресам: Якорная, 7, улица Коли Томчака, 28 и Межевой канал, 1. «Площадки не являются филиалами Единого миграционного центра. Более того, в них не оказывается полного комплекса услуг по приему документов по постановке на миграционный учет, который осуществляется только государственными органами, располагающими на площадях Единого центра документов на улице Красного Текстильщика», — уточнили в пресс-службе ЕМЦ.

Ранее 15 июня был объявлен последним днем, когда можно подать документы на получение патента или продление срока его действия без санкций. Дедлайн вызвал ажиотаж в миграционном центре на Красного Текстильщика. В Смольном очереди объяснили нехваткой кадров и напомнили, что документы принимаются и по другим адресам. Сегодня президент Владимир Путин продлил сроки до 30 сентября.

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Комментарии (3)

aaignat
Всё для корешей обнулёныша, а вам локдаун
Маэстро
Поставка коронавируса идёт в усиленном режиме.
Commentator
"Принимая обстоятельства и войдя в положение иностранных граждан", а также войдя в положение Золотова. Он же с мигрантов кормится.
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